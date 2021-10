Sostegno all’editoria, in Puglia bando per i piani di investimento

Pubblicato sul Burp l’avviso per le misure economiche

Fondi per emittenti radio-tv, giornali e testate web

Obiettivi: garantire l’operatività aziendale

Dopo aver approvato la legge regionale del 2018 che, annualmente, sostiene gli editori nei loro piani di investimento, la Regione ha previsto anche una immissione di liquidità a favore degli imprenditori dell’ambito editoria maggiormente colpiti dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19. Emittenti radiotelevisive, giornali e testate web del territorio possono usufruire di un aiuto a fondo perduto partecipando alla misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale. Gli obiettivi primari della misura sono garantire la continuità dell’operatività aziendale e, soprattutto, la salvaguardia dell’occupazione.

Piemontese: “Importanza del sistema informativo”

Per l’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese “Durante le fasi più acute della pandemia abbiamo riscoperto l’importanza decisiva del sistema informativo che abbiamo deciso di sostenere per i pesanti effetti negativi che ha subito, determinati dalla diminuzione della capacità delle micro, piccole e medie imprese di spendere in pubblicità”.

Delli Noci: “Misura straordinaria per sostenere il settore”

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, “far ripartire la nostra regione dopo lo stop imposto dalla crisi sanitaria, presto diventata crisi economica e sociale, significa far ripartire tutti quei settori che ne sono stati particolarmente colpiti. Quello dell’editoria è uno di questi e per questa ragione, per far fronte all’impatto della pandemia sul settore, abbiamo pensato ad una misura straordinaria che, sostenendo e promuovendo le emittenti radiotelevisive, i giornali e le testate web, sostiene e promuove l’informazione”.



La procedura per partecipare all’avviso è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.