Teatro Biondo di Palermo casting per lo spettacolo “Thérèse”

Il Teatro Biondo di Palermo, uno dei più importanti teatri di prosa in Sicilia, è alla ricerca di nuovi talenti per completare il cast dello spettacolo “Thérèse”, diretto dal noto regista Stefano Ricci. Questo progetto teatrale, liberamente ispirato al celebre romanzo “Thérèse Raquin” di Émile Zola, vedrà tra i protagonisti l’attrice siciliana Donatella Finocchiaro, figura di spicco del cinema e del teatro italiano. L’atteso debutto dello spettacolo è previsto per la stagione 2024-2025, e le iscrizioni al casting sono già aperte. Scopriamo insieme tutti i dettagli su come partecipare e quali sono i profili ricercati.

Lo spettacolo “Thérèse”: un’opera ispirata a Émile Zola

“Thérèse” è una rappresentazione teatrale liberamente tratta dall’opera “Thérèse Raquin” di Émile Zola, uno dei romanzi più intensi e controversi della letteratura francese. La storia, nota per la sua analisi psicologica dei personaggi e per il suo realismo crudo, narra le vicende di Thérèse Raquin, una donna infelice e passionale che si trova invischiata in una tragica storia di amore, tradimento e omicidio. La trasposizione teatrale di Stefano Ricci promette di offrire una versione contemporanea e potente di questa storia, esplorando tematiche universali come la colpa, il desiderio e la lotta tra passione e moralità.

La presenza di Donatella Finocchiaro

Uno degli elementi di grande richiamo per questo spettacolo è la partecipazione di Donatella Finocchiaro, attrice siciliana di grande talento e fama internazionale. Finocchiaro, conosciuta per i suoi ruoli intensi e profondi nel cinema e nel teatro, apporterà la sua esperienza e la sua straordinaria capacità interpretativa a questo progetto. La sua presenza nel cast eleva ulteriormente il profilo dello spettacolo, rendendolo uno degli eventi più attesi della prossima stagione teatrale.

Dettagli sul casting: chi sono i profili ricercati?

Il Teatro Biondo è alla ricerca di attori e attrici che possano entrare a far parte del cast di “Thérèse”. Di seguito sono riportati i dettagli sui requisiti e i profili richiesti:

Non sono specificati limiti di età; il casting è aperto ad attori e attrici di tutte le fasce d’età. Esperienza: Preferibilmente con esperienza teatrale o cinematografica. Tuttavia, il casting è aperto anche a talenti emergenti che possiedano una solida formazione artistica.

Forte presenza scenica.

Abilità nel recitare monologhi intensi e complessi.

Capacità di lavorare in gruppo e adattarsi alla direzione registica.

Ruoli disponibili: Diversi ruoli minori e secondari che affiancheranno i protagonisti principali.

Come candidarsi: modalità e scadenze

Per partecipare al casting, gli aspiranti attori e attrici devono seguire le seguenti istruzioni:

Invio della candidatura: I candidati devono inviare il proprio curriculum vitae, una foto recente e, se disponibile, una demo video all’indirizzo email fornito dal Teatro Biondo, entro e non oltre il 10 settembre 2024 .

È consigliato inviare un breve video di presentazione e una demo di recitazione per permettere ai selezionatori di valutare al meglio le capacità del candidato. Fasi del casting: Dopo una prima selezione basata sui materiali inviati, i candidati ritenuti idonei verranno contattati per un provino in presenza che si terrà presso il Teatro Biondo. Durante il provino, gli attori e le attrici saranno chiamati a recitare brani scelti dalla regia, con particolare attenzione all’interpretazione di scene emotivamente intense.

Perché partecipare al casting del Teatro Biondo?

Partecipare al casting del Teatro Biondo di Palermo per lo spettacolo “Thérèse” rappresenta un’opportunità unica per attori e attrici. Entrare a far parte del cast di una produzione di questo livello, diretta da un regista di fama come Stefano Ricci e con la partecipazione di una stella del calibro di Donatella Finocchiaro, può segnare una svolta significativa nella carriera di un artista.

Riassunto delle informazioni principali

Ecco un elenco puntato con i dettagli essenziali per partecipare al casting:

Questo casting non è solo una possibilità di lavoro, ma un’occasione per essere parte di un progetto artistico di grande impatto, capace di lasciare il segno nella scena teatrale italiana. Se siete attori o attrici in cerca di una sfida professionale e desiderate confrontarvi con un’opera densa di significato e con un team di altissimo livello, questo è il momento giusto per candidarsi.