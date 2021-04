Tirocini di inclusione sociale della durata di 6 mesi, avviso pubblico a Palermo

Tirocini d’inclusione sociale, presso enti ospitanti di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà

Il Comune di Palermo, capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 42, intende procedere all’accreditamento di enti ed imprese profit e no profit, già accreditate presso Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, disponibili ad attivare e coordinare tirocini d’inclusione sociale, presso enti ospitanti di beneficiari delle misure di sostegno alla povertà, così come individuati dal Piano Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Reddito d’inclusione, Reddito di emergenza, Reddito di cittadinanza).

Scadenza delle domande

Ciascun tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione che prevederà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà finalizzato all’inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione. Le domande potranno essere inoltrate fino al 27 aprile.

L’importo complessivo per ciascun Tirocinio inclusivo, per la durata di sei mesi, sarà di 6000 mila euro e nulla sarà a carico delle aziende (soggetti Ospitanti).

Beneficiari

Come beneficiari, potranno partecipare i cittadini in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale del DSS 42 – Comune capofila Palermo con Piana degli Albanesi, Ustica, Santa Cristina Gela, Lampedusa e Linosa, Belmonte Mezzagno, Villabate, Monreale e Altofonte.