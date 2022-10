Gli Uffici postali multietnici sono l’ennesima frontiera dell’integrazione. L’iniziativa di Poste Italiane punta a fornire servizi efficienti all’utenza. Abbattendo anche quei limiti culturali e linguistici che spesso creano disagi. A Palermo, città di frontiera, si parte con questa iniziativa. Per questa ragiona, Poste Italiane è alla ricerca di operatori di sportello per la rete degli Uffici Postali Multietnici. L’azienda ha avviato la ricerca di personale con ottima conoscenza della lingua inglese e tra le sedi di lavoro c’è anche Palermo. Tutti i dettagli e come candidarsi.

Poste Italiane assume a tempo indeterminato

C’è tempo fino alle ore 23,59 del 30 novembre per presentare la propria candidatura. Poste Italiane ha pubblicato un annuncio per la ricerca di operatori di sportello con ottima conoscenza della lingua inglese a Palermo.

Nella descrizione della posizione lavorativa, l’azienda spiega che l’operatore di sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza. Assicura l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative, nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Si può essere coinvolti nel processo di selezione online solo se si è in possesso dei requisiti richiesti e in relazione alle specifiche necessità aziendali. La scadenza per le domande è il 30 novembre 2022. Poste Italiane offre un contratto a tempo indeterminato, con un orario di lavoro full time.

I requisiti

I requisiti minimi richiesti sono:

Diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60

Ottima conoscenza della lingua inglese

Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

La domanda va inoltrata online, nell’apposita sezione del sito Poste Italiane Lavora con Noi.

Altre opportunità in Poste Italiane

Tra le altre opportunità ancora disponibili in Poste Italiane, si segnala la ricerca di portalettere su tutto il territorio nazionale. Per presentare domanda, in questo caso, c’è tempo fino alle ore 23,59 del 31 ottobre. I requisiti richiesti sono:

Diploma di scuola media superiore;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

Per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Non sono richieste conoscenze specialistiche. La tipologia di contratto è a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata. La sede di lavoro è tutta Italia: la regione/le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.

Si potrà indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Tutti i dettagli sono disponibili online.