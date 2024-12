L’Università di Palermo alla ricerca di 7 esperti per un incarico di nove mesi

L’Università di Palermo ha recentemente avviato una serie di selezioni pubbliche per l’affidamento di incarichi a esperti nell’ambito del progetto “At-risk Youth in an Ageing Society: the Educational Challenge“. Queste opportunità sono rivolte a laureati con competenze specifiche nei settori statistici e dell’analisi territoriale, offrendo contratti di prestazione d’opera occasionale della durata di 9 mesi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 dicembre 2024.

Profili professionali ricercati

L’Università di Palermo è alla ricerca di sette esperti per due specifici ambiti operativi:

Modelli statistici per la previsione del rischio educativo

Numero di incarichi: 2

Mansioni:

Costruzione di modelli statistici per prevedere il rischio educativo nella scuola secondaria e terziaria in Italia.

Analisi dei dati provenienti da diversi archivi per produrre mappe dei territori in condizioni di marginalità educativa.

Utilizzo di variabili chiave come livello socioeconomico, tipo di scuola frequentata, ubicazione del comune, genere e livello di scolarità del luogo di origine.

Costruzione di database e mappe territoriali delle aree interne rispetto al rischio educativo

Numero di incarichi: 5

Mansioni:

Creazione di database dettagliati sulle aree interne soggette a rischio educativo.

Elaborazione di mappe territoriali che evidenzino le zone con maggiore vulnerabilità educativa.

Supporto nella costruzione di indicatori di rischio di abbandono scolastico e di vulnerabilità educativa per sottogruppi specifici.

Universita di Palermo: requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Requisiti generali

Cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno valido.

Requisiti specifici per i profili

Per gli incarichi relativi ai modelli statistici:

Laurea magistrale in Scienze Statistiche (LM-82) o titoli equipollenti.

Preferibile possesso del titolo di Dottore di Ricerca.

Pubblicazioni in ambito internazionale saranno considerate un plus.

Per gli incarichi relativi alla costruzione di database e mappe territoriali:

Laurea magistrale in discipline pertinenti al ruolo.

Esperienza documentata nella costruzione di database e nell’elaborazione di mappe territoriali.

Caratteristiche degli incarichi

Durata: 9 mesi.

9 mesi. Compenso lordo omnicomprensivo:

€20.000 per gli incarichi relativi ai modelli statistici.

€10.000 per gli incarichi relativi alla costruzione di database e mappe territoriali.

I candidati selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale, operando in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.

Modalità di selezione all’Università di Palermo

La procedura selettiva prevede:

Valutazione dei titoli: Analisi dei requisiti accademici e professionali dei candidati.

Analisi dei requisiti accademici e professionali dei candidati. Colloquio orale: Approfondimento delle competenze specifiche e delle esperienze pregresse.

La commissione esaminatrice valuterà l’idoneità dei candidati in base ai titoli presentati e alle performance durante il colloquio.

Modalità di candidatura

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 17 dicembre 2024, seguendo le indicazioni fornite nel bando ufficiale disponibile sul sito dell’Università di Palermo.

Passaggi per la candidatura:

Accedere al sito ufficiale dell’Università di Palermo. Navigare alla sezione “Concorsi e Selezioni”. Scaricare il bando relativo alla selezione di interesse. Compilare la domanda seguendo le istruzioni fornite. Inviare la documentazione richiesta entro la data di scadenza.

Tabella riepilogativa delle posizioni

Posizione Numero di incarichi Requisiti principali Compenso lordo Modelli statistici per la previsione del rischio educativo 2 Laurea magistrale in Scienze Statistiche (LM-82) €20.000 Costruzione database e mappe territoriali 5 Laurea magistrale pertinente al ruolo €10.000

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, si invita a consultare il sito ufficiale dell’Università di Palermo.