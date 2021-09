Xylella fastidiosa, bando di ricerca del Crea: come partecipare

Bando per un assegno di ricerca al Crea di Rende

Il bando scadrà il 18 ottobre

L’annuncio del deputato Parentela

Il Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, ha pubblicato un bando per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio per il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende, in provincia di Cosenza. L’obiettivo è quello di contrastare l’avanzata della Xylella fastidiosa.

L’annuncio di Parentela

Il bando è stato annunciato dal deputato Paolo Parentela, esponente M5S in commissione Agricoltura alla Camera. Per contrastare la Xylella fastidiosa, ha detto Parentela, “che ha drasticamente ridotto la produzione olivicola pugliese, è necessario affidarsi alla ricerca scientifica. Per questo, invito a cogliere l’opportunità messa a disposizione dal Crea, l’Ente di ricerca del Ministero delle Politiche Agricole”.

Scadenza del bando e importo

La scadenza per presentare la propria candidatura è fissata al 18 ottobre. “L’assegno di ricerca, che avrà durata di 35 mesi per un importo complessivo di 56.487,20 euro, sarà incentrato sul tema ‘Selezione di varietà di olivo per la resistenza/tolleranza alla Xylella fastidiosa’ – aggiunge Parentela – Oltre alla Leccino e alla Favolosa, dobbiamo necessariamente trovare nuove cultivar in grado di aumentare la biodiversità così da non abbandonare del tutto l’olivicoltura in quei territori colpiti dal batterio. Per la rigenerazione olivicola, con il Governo Conte I, abbiamo stanziato 300 milioni di euro e sarà opportuno cogliere le opportunità delle ingenti risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC) per rilanciare le filiere dell’olio extravergine di oliva italiano” conclude.

Qui è possibile scaricare il bando