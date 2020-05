“Libri & Voci Festival”: l’evento dedicato alla lettura, all’ascolto e alla narrazione

Dall’ 8 all’ 11 ottobre 2020, a Bari, si terrà un evento dedicato al racconto e al podcasting.

Un evento interamente dedicato ai libri

L’assessora alle Culture del comune di Bari, Ines Pierucci, rende noto che la giunta comunale ha approvato la delibera per la realizzazione di “Libri & Voci Festival”, un evento interamente dedicato ai libri, all’audio e al racconto nelle sue molteplici forme. Il programma del festival, prevede circa cinque appuntamenti quotidiani tra i 60 e i 90 minuti ciascuno. Coinvolgerà specialisti del settore e sarà strutturato sulla partecipazione di celebri personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, dell’informazione e dell’innovazione tecnologica.

Portare l’arte nei luoghi di cultura barese

Si prevede di poter organizzare l’evento dall’8 all’11 di ottobre, utilizzando alcuni dei più prestigiosi contenitori culturali cittadini di recente restaurati e restituiti alla fruizione pubblica, tra cui Teatro Margherita, Spazio Murat, fortino Sant’Antonio e Teatro Piccinni.

L’importanza della podcast e dello storytelling

Il festival comprende dirette, talk, spettacoli, laboratori, percorsi letterari e sonori. Si articola in numerosi momenti durante i quali gli ospiti discuteranno del fenomeno podcast, dell’evoluzione del libro e delle tecnologie digitali. Dell’arte del racconto, dal mito antico allo storytelling, e delle più recenti tecniche di scrittura creativa, fruizione e informazione.

Talk, laboratori interviste e tanto altro

“La nostra intenzione è quella di dar vita a una festa della lettura, dell’ascolto e della narrazione attraverso un programma ricco di eventi rivolti a un pubblico trasversale per età e interessi. Con l’impegno degli organizzatori, tutti gli eventi seguiranno rigorosamente le disposizioni del governo per garantire la partecipazione del pubblico in condizioni di totale sicurezza”.

Promuovere la cultura e le sue molteplici fruizioni

“Con questo festival, nato da un idea condivisa con Gianrico e Francesco Carofiglio e organizzato da una società di grande prestigio come Frame srl, l’amministrazione comunale persegue uno degli obiettivi programmatici della propria azione in campo culturale, promuovendo la diffusione della cultura del libro, la lettura, nonché le nuove modalità di fruizione dei contenuti quali il podcast, fenomeno editoriale in crescita, ultimamente prestato a strumento didattico aggiuntivo a disposizione degli studenti maturandi, elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale della nostra comunità, rivolto a tutti i cittadini – commenta Ines Pierucci