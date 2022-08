La Calabria lavora al potenziamento della rete pediatrica regionale per ridurre i viaggi della speranza. E’ con questo obiettivo che l’amministrazione calabrese ha siglato un accordo con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La sigla è avvenuta a Roma, nelle sede del Ministero della Salute

Dalla Calabria a Roma più di 7500 piccoli pazienti nel 2021

Nel 2021 sono stati oltre 7500 i bambini calabresi a raggiungere il Bambino Gesù di Roma per cure mediche, ma solo il 15% di questi pazienti – poco più di 1000 – ha avuto fortunatamente bisogno di un ricovero. La stragrande maggioranza delle prestazioni (12.049 su 13.195) ha riguardato visite ambulatoriali, esami diagnostici o day hospital. L’accordo tra Calabria e Bambin Gesù non mira soltanto a ridurre la migrazione sanitaria ma punta anche a migliorare la capacità di risposta sanitaria sul territorio.

Accordo tra Calabria e Bambino Gesù avrà durata triennale

Secondo le stime dell’amministrazione calabrese, la spesa delle famiglie per le visite pediatriche in trasferta ammontano a circa 5 milioni di euro l’anno. L’accordo vuole incidere anche su questo dato e per questo il protocollo – che avrà durata triennale – prevede una serie di attività che verranno realizzate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con le strutture, gli specialisti e i pediatri della Regione Calabria.

Ecco le attività previste dall’accordo