Mamma record a San Giovanni Rotondo: dà alla luce quattro gemelli

Per Nietzsche “tutto nella donna è un enigma, ma tutto nella donna ha una soluzione: questa si chiama gravidanza”. E lo sa bene Maria Laura Del Gaudio, protagonista di una storia di amore e di coraggio che arriva da San Giovanni Rotondo.

La sorpresa per lei e per suo marito Michele Mele, entrambi foggiani, è arrivata all’ecografia del primo trimestre: quattro battiti, quattro bambini in arrivo. La nascita dei gemelli, si sa, porta tanta emozione accompagnata, però, da alcuni interrogativi a cui i futuri genitori hanno risposto con esemplare positività, preparandosi nei minimi dettagli al lieto evento.

E così, lunedì scorso, Maria Laura e Michele sono diventati mamma e papà di quattro meravigliose creature, due femminucce e due maschietti: Maria Francesca, Luigi, Antonio e Nicole.

“Sono bellissimi” ha detto mamma Maria Laura che ha bisogno di recuperare le forze ma sta bene. “Non vedo l’ora di portarmeli a casa. Voglio ringraziare – ha aggiunto – tutto il personale dell’Unità di Ostetricia e della Neonatologia di Casa Sollievo della Sofferenza per l’accoglienza e l’assistenza. E anche l’Ospedale di Foggia che ci ha assistiti fino al trasferimento a San Giovanni Rotondo”.

Per papà Michele, ancora visibilmente emozionato, “la notizia dei quattro gemelli ci ha un po’ spiazzati nei primi mesi, poi il timore si è tramutato in gioia. Ci siamo subito organizzati e con l’aiuto dei nonni e degli zii, che ci daranno una grossa mano, siamo sicuri che ce la caveremo. Quello che conta è che loro stiano bene”.

E i piccoli gemelli stanno bene, come assicurano i medici di Casa Sollievo della Sofferenza, sono in Terapia Intensiva Neonatale, pesano dai 900 ai 1.300 grammi e per ora sono nutriti con il latte della Banca del Latte Umano Donato.