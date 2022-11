Ponte sullo Stretto di Messina: questa volta sono tutti d’accordo. Forse, questa è la volta buona per passare dalle parole ai fatti. Dal vertice di questa mattina al Ministero delle Infrastrutture filtra ottimismo: per Matteo Salvini, il Ponte sullo Stretto è una «priorità per governo e regioni». È quello che emerge dall’incontro tra Salvini e i presidenti di Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani.

Schifani, adottare il Modello Genova

Per il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, l’opera andrebbe realizzata con le stesse procedure adottate per il Ponte di Genova: «Valutiamo l’adozione o meno del modello Genova per velocizzare quei lavori che con quel modello hanno dato ottimi risultati il clima è perfetto e ottimo credo che ci siano tutti i presupposti» per realizzare il Ponte sullo Stretto.

Occhiuto, “lavori a partire dal 2023”

Anche il presidente calabrese spinge sull’acceleratore. Per Roberto Occhiuto i lavori potrebbero partire già dall’anno prossimo. «Sarebbe bello se l’opera si potesse cominciare a realizzare già nel 2023». Ma il ponte da solo non basterà, Sarà necessario realizzare una serie di infrastrutture della rete dei trasporti tra Sicilia e Calabria. «C’è il tema più complessivo della infrastrutturazione delle regioni del mezzogiorno – spiega Occhiuto- per cui faremo un gruppo di lavoro. Questo è la proposta che abbiamo rivolto al ministro che l’ha accolta per ragionare insieme su come dotare il mezzogiorno delle infrastrutture strategiche di cui ha necessità».