Al Comune di Messina bandi di concorso per assumere 341 dipendenti

Il Comune di Messina ha indetto nove bandi di concorso pubblico per la selezione di 341 profili, da inserire a tempo pieno e indeterminato (CCNL del Comparto del personale delle Funzioni Locali). I 9 bandi di concorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.18 del 30 dicembre 2022 e formato integrale all’Albo Pretorio, sul sito web istituzionale del Comune di Messina all’interno della sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. I dettagli sono disponibili nella determina, siglata ieri sera dal Direttore Generale Salvo Puccio, che consentirà di selezionare complessivamente 616 figure entro il 2024. I bandi sono rivolti sia a personale diplomato (cat. C), che laureato (cat. D).

I profili ricercati

Le selezioni pubbliche a tempo pieno e indeterminato interesseranno i seguenti profili:

n. 7 istruttori contabili – cat. C1;

n. 50 istruttori amministrativi – cat. C1;

n. 50 istruttori tecnici – cat. C1;

n. 5 funzionari, profilo avvocato – cat. D1;

n. 5 funzionari dell’area di vigilanza – cat. D1;

n. 25 funzionari contabili – cat. D1;

n. 100 funzionari tecnici – cat. D1;

n. 20 funzionari legali – cat. D1;

n. 79 funzionari amministrativi – cat. D1.

I requisiti

Per candidarsi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: essere cittadini italiani o di uno Stato membro UE o cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE; età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’impiego; non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, essere in regola con gli obblighi di leva militare; conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse; possesso delle credenziali SPID.

Per i requisiti specifici relativi ai titoli di studio si rimanda alla lettura dei rispettivi bandi.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in un’eventuale prova preselettiva; una prova scritta e una prova orale, secondo le istruzioni riportate nei rispettivi bandi.

Come fare domanda

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate a partire dal 16 gennaio e fino alla mezzanotte del 15 febbraio 2023, tramite la piattaforma messa a disposizione dal Comune di Messina.

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso di credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di un indirizzo PEC nominativo e il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro per ciascuno dei concorsi di proprio interesse.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del Comune di Messina riservata ai bandi.