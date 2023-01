Le Fiamme Gialle selezionano 15 tenenti, ecco il bando di concorso

La Guardia di Finanza ha pubblicato un nuovo bando di concorso per la selezione di 15 Tenenti in servizio permanente effettivo, da inserire nel ruolo tecnico – logistico – amministrativo della Guardia di Finanza. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre 2022, mette in palio i seguenti posti:

n. 4 per amministrazione;

n. 3 per telematica;

n. 3 per infrastrutture;

n. 1 per motorizzazione – settore navale;

n. 2 per sanità;

n. 2 per psicologia.

I requisiti generali

Potranno partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

non avere superato i 32 anni alla data del 1° dicembre 2022;

possesso dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;

non essere stati imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;

non essere stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;

essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989;

non trovarsi in situazioni incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;

possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. “triennali” o di “I livello”), in discipline attinenti alla specialità per la quale si concorre.

La selezione

Le procedure selettive consisteranno in un’eventuale prova preliminare (test logico-matematici e culturali); una prova scritta di cultura tecnico-professionale; una valutazione dei titoli di merito; accertamento dell’idoneità psico-fisica; accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico amministrativo; una prova orale e una prova facoltativa in lingua straniera.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, per via telematica, entro le ore 12.00 del 26 gennaio 2023, tramite la sezione “Concorsi” della Guardia di Finanza.

Per partecipare al concorso gli aspiranti candidati dovranno essere muniti di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica) rilasciata dal Comune di residenza.

Puoi trovare maggiori informazioni sul bando e i relativi allegati su questo sito.