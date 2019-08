Napoli Startup entra in UBI Global

Pin This

NAStartUp l’Acceleratore Civico e NoProfit (Made in Naples) entra nel più Grande Network di Acceleratori e Incubatori: UBI Connect

Il modello di Network/Community Napoletano di NAStartUp da questa estate sarà accanto e in rete ad acceleratori e incubatori di tutto il mondo da Tel Aviv, Stoccolma, fino alla Silicon Valley. NAStartUp, la palestra dell’innovazione nata da Antonio Prigiobbo, è stata selezionata per fare parte del prestigioso circuito di Ubi Global Network Partner, che mette insieme incubatori e acceleratori nei quattro angoli del globo, per favorire la comunicazione, lo studio e la divulgazione delle buone pratiche.

“L’ingresso in UBI – commenta Antonio Prigiobbo – rafforza la nostra vocazione/accelerazione internazionale. Da tempo abbiamo advisor sparsi in Europa che collegano quanto di buono facciamo a Napoli per l’ecosistema di innovazione al resto dei Paesi europei”.

Da Dubai a Mosca, passando per New York

La rete costruita da Ubi Global Network Partner può contare su acceleratori e incubatori distribuiti nei quattro angoli del globo, da Dubai a Mosca, passando per New York (700 incubatori in 70 Paesi).

L’ingresso di NAStartUp nella community ha meriti al femminile. E’ grazie all’attività di due delle advisor del progetto: Alessandra Iovine, che ha sviluppato relazioni e attività internazionali e Susanna Sanseverino, che coordina gli advisor.

“Non è stato facile collegarci e passare l’esame che ci ha visto selezionati insieme a strutture governative e universitarie che investono milioni e tantissime risorse. Ma la spinta data dalla community ci fa superare qualsiasi ostacolo”, conclude Antonio Prigiobbo.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup, supportato da oltre 30 imprese e professionisti. Tra gli acceleratori più attivi Giovanni Marinaccio di Sintesi Sud e Ivan Dama di IdeaSolutions su una community-base di oltre 7000 talenti da tutta Europa.

Con il NAStartUpDay, l’appuntamento periodico (mensile e gratuito) NAStartUp sviluppa, fa nascere, crescere e accelerare da basso le startup e le opportunità delle innovazioni per tutte le imprese e i talenti.