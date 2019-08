“Social Dinner”, torna l’iniziativa di Cucina del Fuorisede e Foodlink

Torna la seconda edizione della Social Dinner targata la Cucina del Fuorisede e Foodlink. Dopo il primo successo in Capitanata lo scorso ottobre, Andrea e Valentina Pietrocola de La Cucina del Fuorisede puntano alla Capitale per diffondere l’amore per la propria terra e per le aziende del territorio anche a livello nazionale.

La cucina “glocale”

Il tema di questa seconda tappa sarà il concetto di “Glocale” una fusione fra la parola locale e la parola globale. Un modo per far spiccare il volo ai prodotti e alle aziende del territorio uscendo anche fuori dalla propria regione grazie alla potenza dei social e alla rete dei rapporti di comunicazione.

La seconda tappa delle Social Dinner guiderà i commensali in un nuovo e speciale percorso culinario, dove l’offline e il digitale si intrecciano per condurre ad un’esperienza unica di condivisione e crescita.

I 40 invitati

Sarà la città eterna a farle da cornice: l’evento infatti, che toccherà di volta in volta location differenti, si svolgerà a Roma, città che con le sue vie pittoresche e l’incantevole atmosfera, accompagnerà i 40 invitati, igers e bloggers d’Italia, nella degustazione di un eccellente menù, composto per l’occasione dallo chef a partire dai prodotti messi a disposizione dalle aziende aderenti.

Prima della cena ci sarà però un’occasione di scambio e confronto con 4 ospiti illustri del settore food and travel. Tra loro Manuela Vitulli e il foggiano Gianluca di Santo, esperto del settore marketing e comunicazione web.