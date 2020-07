Nuovo bando della Regione Campania: 91 milioni per i settori “Ambiente turismo ed energia”

La Regione Campania ha pubblicato un bando in cui sono stanziati 91 milioni di euro a favore dei settori Ict, agroalimentare, energia, ambiente, turismo, abbigliamento e automotive, al fine di avviare investimenti in beni materiali ed immateriali.

Rilancio della Regione Campania

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel suo intervento al convegno Industria Felix ha annunciato il bando: “Diamo la possibilità alle imprese di avere un contributo a fondo perduto da parte della Regione di quasi il 30% dell’investimento e di poter usare le garanzie della Regione per avere il credito da parte delle banche. Un investimento importante, quasi cento milioni di euro che serviranno a rilanciare gli investimenti in Campania”

Giovani nella pubblica amministrazione

Sono anche state annunciate due proposte, dal presidente della Campania per il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno: detassazione degli utili delle imprese finalizzati a nuovi investimenti con semplificazione delle procedure amministrative e un piano occupazionale per 300mila giovani nella pubblica amministrazione “Senza una pubblica amministrazione efficiente non è possibile far ripartire la crescita e l’occupazione» ha sottolineato.

Chi può accedere alle agevolazioni

Possono accedere alle agevolazioni coloro che vogliano fare investimenti a partire da 500 mila euro, o 250 mila se aggregati, fino a 3 milioni di euro con un contributo pari al 35% a fondo perduto e la restante parte con incentivi agli interessi del finanziamento erogato da CDP e dal sistema bancario, restituibile il tutto in massimo 10 anni, a tasso agevolato oltre alla garanzia prestata dal Fondo di garanzia pari al 90% del finanziamento bancario.