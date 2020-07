A Gravina la “Panchina in Rosa”: il progetto di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno

A Gravina in Puglia è stata inaugurata la prima “Panchina in Rosa Pugliese”, che ricorda a tutti l’importanza della prevenzione del tumore al seno, sottolineando quanto sia fondamentale prendersi sempre cura del proprio benessere e della propria salute.

L’ iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Una Stanza per un Sorriso” presieduta dalla dott.ssa Rosanna Galantucci, ha già visto la partecipazione dell’artista Davide Mangione, autore di illustrazioni di romanzi, racconti, raccolte di poesie e fiabe di autori vari.

La prima panchina di una lunga serie

“La panchina rosa della prevenzione e della solidarietà è la prima di una lunga serie, perché ora più che mai è fondamentale far sentire la nostra vicinanza a chi soffre, aiutando anche tutte le donne a ricordarsi di quanto sia importante fare prevenzione per evitare l’insorgenza di possibili malattie. Per questo motivo siamo contenti dell’accoglienza che ci ha rivolto l’amministrazione comunale e regionale nell’approvazione del nostro progetto, che ha trovato anche il beneplacito dell’artista Mangione, che ha prestato il suo pennello alla causa”.

Una intera equipe sempre a disposizione delle donne che vogliono tornare a sorridere

Senza il prezioso aiuto della vice-presidente Amelia Sgobba (Guerriera), che si è occupata di coordinare la realizzazione dell’opera, tutto questo non sarebbe stato possibile. Così Rosanna Galantucci, presidente dell’associazione “Una Stanza per un Sorriso – ODV”, sottolinea come questo progetto rappresenti una delle tante iniziative a sostegno della causa che sta portando avanti da tempo per donare un sorriso a tutte le donne che non sempre riescono a farlo. “La nostra realtà associativa nasce per aiutare le pazienti a migliorare il proprio aspetto fisico, offrendo loro idee e consigli per fronteggiare meglio gli effetti indesiderati dei trattamenti, riuscire a guardarsi allo specchio con un sorriso e ricominciare a lottare di nuovo, tutte insieme, più forti di prima. Le nostre volontarie, estetiste, parrucchiere, psicologhe e nutrizioniste sono sempre a disposizione delle donne che vogliono tornare a sorridere: speriamo che con la nostra panchina rosa si possano smuovere le coscienze promuovendo la prevenzione”.