Un’app per tornare in palestra in tutta sicurezza

Anche le strutture sportive e le palestre riaprono le porte tornando a ricevere gli iscritti che nei mesi di lockdown non hanno potuto frequentare le strutture.

Ripartenza in totale sicurezza

Durante i giorni di lockdown, c’è chi si è adeguato alle restrizioni senza mai smettere di lavorare. E’ d’esempio la palestra Mishel’s Wellness con sede in provincia di Napoli, a Varcaturo, nel Comune di Giugliano in Campania e a Marano. La Mishel’s Wellness, attraverso corsi online, allenamenti in dirette streaming e consigli per una corretta alimentazione attraverso il gruppo Facebook non ha mai abbandonato i propri utenti. Dai tanti messaggi positivi ricevuti, è partita la decisione di creare una vera e propria applicazione scaricabile.

Programmi di allenamento e consigli alimentari

“Grazie alla nostra app – spiega il direttore tecnico Mishel Simeone – i nostri clienti possono trovare il proprio programma di allenamento e alimentazione, è possibile prenotare in modo immediato la presenza in struttura e ricevere tutte le informazioni aggiornate”.

Attivato anche un e-commerce

“Durante il lockdown – spiega Ilaria Di Meo, personal trainer e contitolare – i clienti hanno potuto continuare ad avere la consulenza professionale del nostro nutrizionista tramite videochiamate. Durante l’emergenza sanitaria abbiamo attivato un e-commerce per soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti, attivando anche codici sconto”