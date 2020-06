San Teodoro, la realtà virtuale applicata al turismo

Il comune di San Teodoro, nello storico comprensorio della Gallura sarda, non si è fermato nonostante il lockdown. Debutta online, il nuovo portale turistico www.santeodoroturismo360.it .

Valorizzazione territoriale

Il portale dedicato a San Teodoro si avvale della tecnologia più avanzata al fine della valorizzazione culturale, turistica ed ambientale del territorio. L’obiettivo principale del portale, è quello di offrire un’esperienza capace di far vivere le sensazioni e le bellezze di un luogo tra i più affascinanti del mondo, il territorio sardo.

Un tour virtuale 360°

Un portale studiato per tutti i device, che guarda al futuro coltivando anche le informazioni tipiche di un portale turistico. Sono stati impiegati un drone e una fotocamera a 360°, per mappare l’intera costa e alcuni luoghi di interesse verso l’interno del comune. La mappatura è stata realizzata in modo da poter “volare come sulle ali di un gabbiano” sopra le spiagge, il paese ed i monti che sovrastano San Teodoro.

Sfruttare la tecnologia per coinvolgere i turisti

“È stato uno sforzo importante – sottolinea l’assessore al turismo Marcello Fideli – ma mai come adesso è fondamentale mostrare la nostra terra ai turisti, coinvolgendoli anche grazie alla tecnologia e dando loro la possibilità di scegliere cosa vedere e i servizi che il territorio offre in modo semplice, empatico e rapido”.

Escursioni tridimensionali

La realizzazione del progetto, affidata a PagineSì Spa insieme al Comune, ha voluto mettere a disposizione anche la possibilità di mostrare il tour virtuale in volo ed a terra attraverso la Realtà Virtuale. L’intero progetto è fruibile in VR (realtà virtuale) sia attraverso gli occhiali 3d, dei quali l’ufficio del turismo sarà fornito, ma anche attraverso l’uso del proprio cellulare grazie ad un’App gratuita che consente la visualizzazione in 3d su ogni dispositivo.