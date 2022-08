Tre giorni di Scruscio a Terrasini. In dialetto siciliano scruscio è il rumore, ma è anche il suono metafisico per indicare come qualcuno stia facendo qualcosa di importante. Scruscio, con le sue note di Sicilia, è la “casa” della musica, una casa che torna puntuale da quattordici edizioni. Scruscio è una delle rassegne musicali più attese dell’estate. L’edizione 2022 del festival ideato da Massimo Minutella e Norino Ventimiglia si svolgerà in tre serate, dal 22 al 24 agosto a Palazzo D’Aumale a Terrasini. La formula è sempre la stessa: un ospite a sera, due sgabelli, spesso uno o più strumenti, per mettersi in gioco tra canzoni, incontri, protagonisti e ricordi.

E’ Massimo Minutella a spiegare il senso di questo spettacolo e del perchè a Scruscio siano abbinate le “Note di Sicilia”: “Tutti portano con sé un pezzettino, una parte di quest’isola che li farà sempre tornare a casa: Scruscio è la voce di chi ha scelto di vivere in Sicilia e di chi invece si è innamorato dell’isola”. Scruscio, infatti, è il festival che mette in rilievo tutto ciò che di bello è legato alla Sicilia in tre serate, dal 22 al 24 agosto. Lo spettacolo è condotto dallo showman Massimo Minutella con cantanti e musicisti pronti a raccontarsi sul palco. Con leggerezza. Quest’anno hanno accettato l’invito del festival, Luca Barbarossa e un trio inafferrabile di giovani signore della musica; Marco Masini che a Scruscio festeggerà i suoi primi trent’anni di carriera; e Red Ronnie che come al solito aprirà quel suo baule di ricordi, aneddoti e interviste, per offrire la sua particolare ricetta di successo ai giovani musicisti; tutti accompagnati dalla Lab Orchestra.

Scruscio in diretta sui social di Blogsicilia e su Video Regione

Le tre serate saranno trasmesse sul profilo Facebook di Casa Minutella, sul sito e sui social di BlogSicilia, su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) che ogni giorno proporrà “Aspettando Scruscio”; Radio Time è il media partner per le tre serate, sarà. La kermesse musicale è promossa dagli Assessorati regionali ai Beni Culturali e Identità Siciliana e al Turismo, con il contributo del Polo museale di Arte Contemporanea e del Comune di Terrasini.

Scruscio, il programma delle tre serate