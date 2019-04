Palermo, arriva la “metropolitan pass”

Per venire incontro alle esigenze dei turisti che spesso ricevono informazioni poco chiare, anche per la mancanza di una comunicazione strategica che li guidi nella migliore “esperienza di viaggio”, Confcommercio Palermo, grazie alla joint venture con la società Informamuse, ha realizzato MetropolitanPass – Palermo, una app che permetterà all’utente di esplorare Palermo, la sua area metropolitana, il percorso normanno in maniera semplice e innovativa. L’obiettivo è quello di “fare sistema” con gli “attori del turismo” affinché si rilanci l’offerta territoriale e imprenditori e commercianti abbiano la possibilità di valorizzare la propria attività e al contempo migliorino la comunicazione diretta.

Perché oggi il turista di oggi è ‘mobile traveller’. Secondo i dati dell’Osservatorio del Mobile Payment & Commerce promosso dal Politecnico di Milano, durante la vacanza il 52% dei visitatori usa le app per cercare e scoprire attività da fare in loco, musei da visitare ed eventi a cui partecipare, scaricare mappe e trovare direzioni, cercare ristoranti e avere indicazioni sullo shopping.

MetropolitanPass – Palermo è uno strumento multilingue (rilasciata nelle versioni iOS e Android), che, oltre a essere del tutto gratuito per il turista, consentirà alle imprese di inserire sconti e promozioni indirizzate a chi si troverà nei pressi della propria attività. Infatti l’app da un lato migliorerà l’esperienza del visitatore permettendo una maggiore facilità nell’organizzazione del viaggio e del soggiorno, rendendo le visite più semplici da programmare, dall’altro darà alle aziende moltissime nuove possibilità per valorizzare la propria offerta. Permette di muoversi con facilità grazie alla mappa online e alla geolocalizzazione che filtra la ricerca dell’utente a partire dalla sua posizione geografica. Le categorie (per esempio: cibo, cultura, parchi e giardini, shopping di lusso, botteghe storiche, farmacie, noleggio auto bike sharing), permettono all’utente di personalizzare la mappa in base ai propri interessi.