Xinus, rinviato il festival della birra artigianale e dello street food siciliano

E’ stato rinviato lo Xinus Beer Festival previsto inizialmente a Terrasini dal 13 al 16 Luglio 2023. L’organizzazione comunica che, “per problemi tecnici, le quattro serate verranno posticipate in successive date che verranno indicate sui social e sul sito ufficiale di Xinus a breve. Il team Xinus si scusa per eventuali disagi arrecati agli operatori e agli ospiti e invita questi ultimi a rimanere aggiornati con l’organizzazione sulle prossime date per garantire la realizzazione di un evento indimenticabile e di successo”.

Per tutte le prossime comunicazioni è possibile accedere alle pagine social di Xinus e al sito ufficiale utilizzando i seguenti link: https://www.facebook.com/XinusFestivaldellaBirra; https://www.instagram.com/xinus_beerfestival/; https://www.xinusbeerfestival.it/”

Xinus è un festival di quattro giornate dedicata al mondo delle eccellenze siciliane, tra aperitivi con birra sul lungomare di Terrasini e spettacoli itineranti in cui il folklore e la cultura siciliana faranno da sfondo a momenti di spensieratezza e condivisione. L’evento si tiene sul lungomare Peppino Impastato, con numerosi stand dedicati al mondo della birra artigianale e alla gastronomia di strada, il tutto coerente con il mood dell’evento: un’esperienza immersiva in cui il gusto si unisce ad una sinestesia che coinvolge tutti i sensi e le percezioni. Un insieme di suggestioni in chiave street in cui l’ospite sarà deliziato sia dalle esperienze gustative del percorso, sia attraverso la musica e gli spettacoli itineranti previsti per le quattro serate.