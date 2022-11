Serie A: il campionato di Napoli, Salernitana e Lecce

Il campionato di Serie A è fermo per la sosta imposta dai Mondiali di calcio che quest’anno verranno giocati in via inedita in autunno in Qatar e l’attenzione di tutti, tifosi e addetti ai lavori, è rivolta verso il Napoli che continua a volare sulle ali dell’entusiasmo ed è arrivato alla sosta con otto punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica e con un vantaggio in doppia cifra su Juventus e Inter che in teoria avrebbero dovuto essere le vere rivali per il titolo. Quest’oggi, però, ci soffermeremo anche sulle altre due squadre del meridione che militano in massima serie. Stiamo parlando di Lecce e Salernitana che, forti di due progetti estremamente interessanti, si stanno ben comportando e al momento si godono un vantaggio più che rassicurante sulla zona retrocessione.

Il Napoli è la rivelazione di questa stagione

Parlare del Napoli come di una sorpresa potrebbe sembrare eccessivo se si prende in esame la forza della rosa dei partenopei, ma a inizio campionato in pochi se non nessuno avrebbero potuto immaginare che gli azzurri si sarebbero presentati da primi alla sosta di novembre, con ben otto lunghezze di vantaggio sul Milan secondo in classifica e 10 punti di vantaggio sulla Juventus. Sono ben 11 le vittorie consecutive che i partenopei si sono portati a casa: numeri sensazionali che, però, se possibile, non raccontano appieno la straordinarietà del momento di forma che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti che sia in Europa che in Italia sta annichilendo ogni avversario con una semplicità e una convinzione nei propri mezzi invidiabili. Il Napoli è la rivelazione di quest’anno, con i partenopei che secondo le statistiche dei siti di scommesse sulle quote del calcio sono dei seri candidati alla vittoria di uno scudetto che manca dall’Ombra del Vesuvio da ben 32 anni, ovvero dai tempi di Diego Armando Maradona. Mai come quest’anno in città si stanno vedendo a creare tutte le condizioni affinché Spalletti possa riuscire a portarsi a casa un titolo che manca da tanto, troppo, tempo e che soprattutto questa volta potrebbe giungere inaspettatamente dopo le partenze estive di Mertens, Insigne e Koulibaly: tre autentici pilastri dell’ultimo ciclo del Napoli. Eppure, con la solita lucidità e la solita competenza, il direttore sportivo Giuntoli e il presidente De Laurentiis sono riusciti ad allestire una squadra che non ha nulla da invidiare a nessuno in Europa, può contare su una rosa estremamente giovane ed ha ancora enormi margini di miglioramento.

Per Salernitana e Lecce l’obiettivo salvezza pare alla portata

Oltre al Napoli ci sono altre due squadre del Sud che in questo campionato si stanno ben comportando e stanno lasciando intendere di avere a propria disposizione tutte le qualità e i mezzi per ambire a una salvezza senza particolari patemi d’animo. La Salernitana, dopo la clamorosa rimonta dell’anno passato conclusasi con una insperata salvezza raggiunta solo all’ultima giornata, durante il mercato estivo ha investito molto per allestire una rosa che potesse puntare a una salvezza tranquilla e al momento i campani sembrano essere sulla buona strada. Il presidente Iervolino e il direttore sportivo De Santis hanno messo in piedi un’ottima rosa che, forte dei goal del bomber Dia, sta navigando a centro classifica con 10 punti di vantaggio sulla Cremonese terzultima. Discorso analogo vale per il Lecce che l’anno scorso ha conquistato una meritata promozione dalla Serie B e che grazie alla competenza del direttore sportivo Corvino è riuscito a creare un gruppo estremamente giovane che ha superato le aspettative anche e soprattutto grazie ai goal del classe 2002 Colombo, attaccante delle Nazionali Giovanili in prestito dal Milan. La squadra di Baroni è una delle più belle rivelazioni di questa stagione e l’impressione diffusa è che anche i salentini, alla fine, riusciranno a salvarsi senza particolari problemi.

Con il campionato fermo per la sosta dei Mondiali i tifosi di Napoli, Salernitana e Lecce si godono il buon momento di forma delle rispettive squadre e la speranza di tutti noi è che, alla fine, tutte possano riuscire a raggiungere i rispettivi traguardi stagionali anche se, ovviamente, non sarà affatto semplice.