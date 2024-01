Covisian acquisisce Cupsolidale.it, la start up per le prenotazioni sanitarie private

Abbattere i tempi d’attesa nel settore sanitario. E’ uno dei pilastri per una sanità che rispetti i diritti dei cittadini. Anche le tecnologie innovative possono giocare un ruolo importante, per dirimere le incrostazioni che rendono il nostro sistema sanitario inefficiente e complicato. E’ questa la mission di CupSolidale.it, un portale che svolge la funzione di CUP (Centro Unico di Prenotazione) digitale. La sua principale caratteristica consiste nel verificare in tempo reale le agende e le disponibilità di strutture private e non-profit, consentendo così agli utenti di cercare, prenotare, pagare, una prestazione socio-sanitaria da casa e con soli tre click.

Un progetto firmato Covisian

Adesso il progetto Cupsolidale.it porta anche la firma di Covisian, il gruppo italiano leader a livello internazionale nell’offerta di tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative per la Customer eXperience e il customer service, cresce nel settore healthcare acquisendo una partecipazione in CUP Solidale, la startup che ha sviluppato il primo aggregatore e comparatore web di servizi e prestazioni sanitarie private. Cupsolidale è la startup che ha sviluppato il primo aggregatore e comparatore web di servizi e prestazioni sanitarie private

Oltre 3500 cliniche associate in 2000 località in tutta Italia

Cupsolidale.it, prima piattaforma digitale in Italia che aggrega, compara e verifica in tempo reale le disponibilità e i prezzi di strutture private e non-profit. CupSolidale consente di prenotare in un minuto prestazioni sanitarie di ogni tipo: servizi diagnostici; esami di laboratorio; servizi a domicilio e di assistenza alla persona, servizi odontoiatrici, visite specialistiche. Oggi CupSolidale collega più di 3500 cliniche associate in tutta Italia ed è presente in 2000 località da Nord a Sud. La piattaforma ad oggi registra 1000 prenotazioni in media al giorno, il 40% sono utenti di ritorno.

Per Cpvisian si tratta di un investimento strategico basato su una visione comune: offrire a tutti soluzioni tecnologiche fruibili, veloci e di facile accesso per semplificare la vita delle persone. D’altronde, il tema dei tempi d’attesa è uno principali parametri con il quale si misura il grado di efficienza del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. E’ un parametro che assume un significato primario nel rapporto con il cittadino-paziente, poichè, letto come tempestività delle cure, rappresenta una delle più importanti caratteristiche della qualità delle prestazioni sanitarie, con una rilevante ricaduta sull’efficacia delle cure.

Terminata l’emergenza pandemica, adesso i cittadini si trovano nuovamente e a fare i conti più di prima con le conseguenze di scelte improvvide che durano da decenni: e le lunghissime liste di attesa, insieme ai pronto soccorso allo stremo, sono il segnale di queste criticità.

Serviva un investimento in tecnologia ed è arrivato. Il rallentamento della curva demografica e la costante crescita dell’età media della popolazione determinano un aumento della domanda e nuove aspettative di servizi alla persona a cui la sanità pubblica fatica a rispondere. L’obiettivo comune di Covisian e CupSolidale.it è perciò quello di agevolare le persone, anche quelle poco avvezze all’online, nell’accesso alle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Covisian, tra innovazione digitale e capitale umano

“L’ingresso in Cup Solidale si inserisce all’interno del piano strategico che vede Covisian crescere a livello italiano e internazionale come Tech Company in grado di esprimere e offrire al mercato la migliore sinergia tra innovazione digitale e capitale umano, – commenta Gabriele Moretti, Founder & Chairman di Covisian che prosegue – un processo, questo, sintetizzato nella nostra filosofia Tech. People. Smiles., e che ha avuto una recente accelerazione nel lancio della nostra piattaforma Smile CX.”

“Attraverso questa partecipazione in CUP Solidale puntiamo a crescere in un mercato dalle ampie prospettive e ricco di opportunità – commenta Marcello Faticoni Group Chief Financial Officer di Covisian – Quello in CUP Solidale è un investimento che consideriamo strategico, per i tassi di crescita che la piattaforma ha saputo raggiungere, per le sinergie professionali e tecnologiche e per la visione che ci accomuna: sviluppare soluzioni digitali fruibili, veloci e di facile utilizzo, atte a semplificare la vita delle persone. CUP solidale rientra nei piani del gruppo Covisian come tassello importante per essere sempre più presente nel settore dell healthcare.”

Leonardo Aloi, CEO di Cupsolidale, esprime grande entusiasmo per l’entrata in società di Covisian, un partner industriale che si ritiene fondamentale per la crescita della società. “In questi anni – commenta Aloi – la nostra piattaforma ha dimostrato che la tecnologia può concretamente semplificare l’accesso ai servizi sanitari. Anche operando nel settore privato, siamo consapevoli del nostro contributo all’innovazione del sistema sanitario nel suo complesso, un comparto che ha finora mostrato un notevole ritardo nella digitalizzazione.

Un progetto in progress, puntando alla multicanalità

Tuttavia – precisa Aloi- siamo altrettanto consci che la stessa tecnologia può non essere inclusiva per le persone più anziane, che hanno più bisogno di cure mediche. Supporteremo Covisian per offrire la stessa facilità di accesso anche a chi è abituato ad usare il telefono offrendo una scelta comparata e consapevole attraverso il nostro network di strutture. Ora – conclude Aloi- possiamo finalmente aggiungere il tassello mancante e puntare alla multicanalità”.

Il profilo aziendale di Covisian

Covisian Group, una multinazionale composta da oltre 23.000 dipendenti, è focalizzata nel rendere la vita delle persone più semplice attraverso servizi avanzati di Customer eXperience. L’azienda, che gestisce quotidianamente più di 1 milione di interazioni con i clienti finali, serve più di 150 aziende a livello globale dalle sue oltre 42 sedi centrali situate in 7 paesi. I quattro pilastri su cui si fonda il Gruppo Covisian sono Tech (con soluzioni uniche e all’avanguardia sul mercato), People (costruire un mondo più semplice) e Smiles ( ricerca della soddisfazione dei suoi collaboratori, dei suoi clienti e dei suoi committenti).