iPhone 14 ricondizionato: non puoi fare scelta migliore

Lo scorso anno il Ceo di Apple, Tim Cook, ha presentato un nuovo prodotto al quale è praticamente impossibile resistere. Si tratta del famigerato iPhone 14, un telefono sorprendente ma non di certo a basso costo. Per fortuna però c’è un’interessante soluzione: comprare un iPhone 14 ricondizionato, uno smartphone praticamente come nuovo ma a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli sul mercato.

Cosa si intende per iPhone 14 ricondizionato

La prima cosa da sapere se si sceglie di comprare un iPhone 14 ricondizionato è che si sta acquistando un prodotto che rispetta l’ambiente. La seconda è che lo si fa a un prezzo più che ottimo. I telefoni ricondizionati, infatti, sono prodotti che promuovono l’economia circolare, ovvero quell’economia in cui le componenti dei vari oggetti non vengono buttate, ma rimesse completamente a nuovo per tornare sul mercato.

Parliamo perciò di un metodo che rispetta il pianeta su cui viviamo perché si risparmia sullo smaltimento di parti che teoricamente non dovrebbero essere più utilizzate, un processo che genera un bel po’ di inquinamento.

Ciò vuol dire che viene preso un iPhone 14 e rimesso completamente a nuovo, tanto da renderlo funzionante al meglio. A un prezzo, per fortuna, decisamente inferiore rispetto a quello sul mercato.

In Italia un rivenditore che collabora con esperti di ricondizionamento è CertiDeal. Sicuramente non è l’unico, ma quel che è certo è che gli iPhone 14 su Certideal.it fuzionano quasi meglio di quelli nuovi.

Tuttavia, durante la fase di acquisto è molto importante prestare attenzione ad alcuni fattori, come la reputazione del rivenditore dal quale si acquista. Lo si può fare semplicemente controllando le varie recensioni.

Decisamente rilevante è anche la trasparenza, vale a dire l’avere la certezza di avere a che fare con un rivenditore chiaro e pronto a spiegare senza troppi giri di parole quali sono le condizioni dell’iPhone 14 che si desidera acquistare.

Perché l’iPhone 14 è uno smartphone imperdibile

Un iPhone 14 ricondizionato presenta le stesse identiche caratteristiche di un modello nuovo di zecca: un telefono eccezionale. Questo strumento, infatti, possiede il nuovo processore A16 Bionic con una velocità di clock fino a 3.47 GHz a 6 core, con GPU a 5 core.

Ad essere stato migliorato rispetto ai suoi predecessori è anche l’aspetto fotografico: la fotocamera anteriore è in grado di scattare foto più nitide in condizioni di illuminazione scarsa. Un salto in avanti lo ha fatto anche la batteria: ha una maggiore durata rispetto all’iPhone 13.

Tra le novità introdotte con questo modello ci sono la connettività satellitare, che permette di inviare messaggi di soccorso anche in assenza di rete telefonica e di connessione Wifi, e il “crash detection”, il sensore che rileva gli incidenti.

In sostanza parliamo di un telefono dotato di funzionalità ed elementi che ne hanno fatto alzare (e non di poco) il prezzo. Per questo motivo il nostro consiglio è quello di pensare all’acquisto di un iPhone 14 ricondizionato: è un prodotto sostenibile e tale e quale a quello nuovo, ma a un prezzo decisamente più accessibile a molti.