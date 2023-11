Conoscere, comprendere, facilitare: le istituzioni incontrano a Palermo i mediatori e i facilitatori dell’elenco regionale

Al via il 1° Seminario dal titolo Conoscere, comprendere, facilitare: valorizzazione del ruolo dei Mediatori Linguistici Culturali e dell’Elenco Regionale.

Martedì 7 novembre 2023 già dalle 9.30 nella Sala Schembri, edificio 1, Viale delle Scienze.

Presso la Cittadella Università di Palermo, il prossimo 7 novembre 2023 dalle ore 09.30, si terrà il seminario dal titolo Conoscere, comprendere, facilitare, promosso dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio 3 – Gestione degli interventi di parte corrente dei fondi del PO FSE e POC (FSE), Politiche per l’accoglienza e l’inclusione e Politiche per i siciliani all’estero.

Questa iniziativa è stata promossa per mettere in evidenza il ruolo dei Mediatori Linguistici Culturali e per promuovere una comprensione più profonda della loro importanza e ruolo sociale e anche sotto l’aspetto economico e funzionale, specialmente in relazione alle istituzioni e agli enti che ne potranno beneficiare.

L’Articolo 3 della Legge Regionale n. 20 del 29.07.2021 sottolinea il contributo della Regione Siciliana alla promozione dell’inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della legge. Il seminario affronterà in modo specifico il ruolo dei Mediatori Linguistici Culturali come ponti vitali tra le diverse comunità e le istituzioni regionali, ma anche i privati e le organizzazioni tutte.

Inoltre, si metterà in luce l’elenco regionale dei mediatori culturali, un prezioso strumento ancora poco conosciuto ma estremamente utile per facilitare la comunicazione e promuovere la comprensione reciproca tra i diversi “attori” presenti in Sicilia.

Questo evento offre un’opportunità unica per discutere l’importanza di questo segmento professionale e per promuovere una maggiore consapevolezza sull’utilizzo dell’elenco regionale come risorsa fondamentale per la comunità professionale e le istituzioni.

Questo primo seminario con i mediatori culturali linguistici della Sicilia vuole essere un’occasione per condividere e discutere dei temi di fondamentale importanza per la nostra comunità e per la professione dei mediatori.

L’obiettivo di questo importante incontro è duplice. In primo luogo, si vuole rendere pienamente consapevoli dell’importante lavoro che la Regione intende portare avanti per promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’elenco dei Mediatori Linguistici Culturali. L’elenco rappresenta una risorsa preziosa che “collega” gli enti e l’istituzione ed anche i privati alle diverse culture presenti in Sicilia facilitando la comunicazione tra chi arriva nel nostro Paese e si trova a vivere un mondo nuovo in tutti i sui ambiti e che tuttavia rimanere scollegato.

In secondo luogo, si vuole affrontare una questione fondamentale: il riconoscimento dei diritti economici dei mediatori culturali. Troppo spesso questa professione, che svolge un ruolo vitale nella nostra società sempre più integrata e globalizzata, è poco remunerata. È giunto quindi il momento di discutere apertamente di questa questione e di lavorare insieme per garantire che i mediatori culturali siano adeguatamente riconosciuti e compensati per il loro importante ruolo e lavoro.

L’evento avrà luogo martedì 7 novembre 2023 già dalle 9.30 nella Sala Schembri, edificio 1, Viale delle Scienze, e prevede una massiccia partecipazione di addetti ai lavori, stakeholder, Enti e Istituzioni siciliane. Alle 13.30 è prevista una pausa con un Light Lunch e alle 15.00 una tavola rotonda con le Istituzioni. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che sono interessati a contribuire a un dialogo costruttivo sulla questione in oggetto e in particolare per il rilancio della figura “Mediatore Linguistico Culturale nei diversi ambiti”Si ringrazia l’ERSU per la fattiva collaborazione e l’impegno a promuovere il progetto anche nel mondo universitario.

Per ulteriori informazioni sul seminario e per partecipare, contattare la Panasci Studio attraverso il numero di Whatsapp dedicato: 379 1660316 o ancora a mezzo email: mediatorisicilia@gmail.com.

Il programma

9:30 – Registrazione dei partecipanti

10:00 – Inizio con i saluti istituzionali

Modera Michela Bongiorno. Con la partecipazione: Assessore Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Nuccia Albano Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, Letizia Di Liberti Rappresentante del Ministero della Giustizia.

10:30 – Saverino Richiusa – “L’elenco dei mediatori culturali”

10:45 – 13:00 – Sessioni Moderata da Michela Bongiorno.

I partecipanti:

Karim Hannachi – Coordinatore dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio: “Essere e fare il mediatore interculturale in Italia”.

Yodit Abebe Abraha – Operatore Sociale: “Supporto alle donne richiedenti asilo e rifugiate nei percorsi di uscita dalla violenza”.

Albert Kalenda Kabongo – Esperto in mediazione linguistico-interculturale: “Mediatori transculturali in ambito sanitario”.

Ibrahima Ouattara Kobena – Esperto in cooperazione, sviluppo e migrazioni: “Ruolo dei mediatori interculturali nelle istituzioni”.

Mbaye Gueye – Coordinatore di Civico Zero Save the Children / Solomon Simon – Mediatore linguistico e culturale in Frontiera Save the Children: “Il ruolo della mediazione linguistico-culturale nell’accesso e esercizio del diritto all’educazione”.

Maryem Choukrallah – Senior Field Assistant UNHCR: “Mediazione e primissima accoglienza: arrivo e procedure”

Bijou Nzirirane – Università di Palermo/CGIL Palermo: “L’importanza dei mediatori culturali nel mondo del lavoro in una società multiculturale”.

13:15 – LIGHT LUNCH

14:45 – 16:45 TALK: La Parola ai mediatori

Moderatrice: Thaila Poli – Protection Assistant UNHCR

I tre pilastri della discussione:

L’importanza della mediazione culturale

La professionalizzazione della mediazione

Il futuro della mediazione

16:45 – 17:00: conclusioni a cura del Servizio 3.