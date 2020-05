Da Salerno una storia a lieto fine: sconfitto il Covid-19, Antonio e Giuseppina si sposano

Hanno sconfitto il Covid-19 e si sono sposati. Giuseppina Todisco e Antonio Taronna, lunedì 25 maggio 2020, sono convolati a nozze ad Angri (Sa), alla presenza del primo cittadino, Cosimo Ferraioli e dei testimoni.

Sposarsi indossando la mascherina

Il matrimonio è una data molto importante per una coppia, sposarsi dopo una pandemia lo è ancora di più. I due coniugi non hanno mai perso le speranze, entrambi colpiti dal virus del Covid-19 hanno affrontato con forza e pazienza questo brutto male, sconfiggendolo.

La coppia guarita dal virus

Giuseppina, insegnante di Napoli e Antonio, militare in servizio presso l’ Aeronautica di Foggia, avevano avvisato parenti e amici anche tramite social network. “Il virus c’è, esiste. E colpisce chiunque. Non guarda in faccia a nessuno. Noi ci siamo ritrovati ad affrontare questa sfida che la vita ci ha posto. Stiamo combattendo con la quarantena questo nemico che vuole a tutti i costi farci soccombere. Un male che ti toglie il respiro, la lucidità e la forza, e cerca in tutti i modi di abbatterti”.

Il video

In crisi il settore wedding

Come racconta anche il sindaco della Città di Angri, Cosimo Ferraioli: “E’ stata una grande emozione, per me e per tutta la comunità, poter unire in matrimonio i Signori Taronna. La loro forza, unione e il grande sentimento sono evidenti e hanno fatto suscitare delle bellissime sensazioni”. Il matrimonio e la celebrazione del rito con mascherina sono un simbolo di rinascita per la regione Campania e per l’intero territorio. Un esempio positivo per la ripresa di un settore, come quello del wedding, che ha subito un forte colpo a causa della pandemia.