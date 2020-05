TastingTrip, l’esperienza innovativa di degustazione del vino made in Sicilia

Pin This

TastingTrip è una start-up ideata e sviluppata da Live Met Consuting Srl nel nel dicembre 2019. Scegli il cubo-wine che preferisci, ricevilo a casa, prenota la diretta e partecipa ad un percorso di degustazione live con l’ esperto di vini.

L’idea di due fratelli enoappassionati

La start-up nasce dall’idea di due fratelli enoappassionati Marco ed Elisa Tiranno di Caltanissetta, con la voglia di creare qualcosa di innovativo: un luogo di incontro virtuale che vuole dare risposte a tutti coloro che sono attratti dal mondo del vino e che vorrebbero saperne di più. Questo progetto ha il prestigioso obiettivo di fare da tramite tra le curiosità degli appassionati e le cantine italiane che hanno voglia di raccontarsi.

La digitalizzazione come opportunità

TastingTrip digitalizza l’esperienza di degustazione e le rende accessibili a tutti sfruttando le nuove opportunità offerte dalla tecnologia per la vendita e la comunicazione. Negli ultimi decenni, la vendita online e la possibilità di connettersi in real-time e condividere una qualsiasi esperienza in maniera virtuale, sta interessando differenti settori e adesso anche il mondo del vino, molto legato alle tradizioni, si è trovato a dover abbracciare questo importante cambiamento organizzativo, riconoscendone il valore aggiunto.

Degustazioni di vini in diretta live

Sarà possibile degustare da casa una selezione di vini appositamente scelta da un sommelier certificato. L’attenta guida di un occhio esperto simulerà la degustazione degli stessi vini al banchetto d’assaggio, accompagnandovi nel viaggio. Il fine delle degustazioni TastingTrip è quello di educare il consumatore e renderlo consapevole, guidandolo nell’acquisto e nella scoperta delle varie tipologie di vini, facendogli provare anche etichette meno conosciute, riportando le loro storie, i territori e le loro tecniche di vinificazione.

Come avviene l’ esperienza TastingTrip

Per l’esperienza sono previste 5 tipologie di Cubo-Wine, con differenti bottiglie appositamente selezionate per rappresentare la tipologia di vino o il territorio di produzione. I clienti riceveranno all’indirizzo indicato il cubo selezionato contenente i vini e tutto l’occorrente per la degustazione: tovagliette e diario di degustazione, cavatappi, drop stop e tanti altri gadget. Successivamente sarà possibile prenotare tramite il sito una diretta con un esperto che, munito degli stessi vini, potrà guidare la degustazione.