Lo sviluppo di startup innovative passa da Sassari: riconoscimento per l’hub Abinsula

La società sassarese Abinsula è la quinta di tutto il Sud Italia a essere riconosciuta come luogo per la nascita e lo sviluppo di startup innovative. E’ seconda in Sardegna dopo The net Value, la trentottesima in Italia.

Il successo basato sulla continua ricerca

Per l’azienda costituita nel 2012, il riconoscimento come incubatore certificato è la soddisfazione di un percorso fatto di investimenti e partnership pubblico-private di assoluto prestigio, ma anche di ramificazioni operative dalla base di Sassari verso Sestu, Torino e Barcellona. Il risultato ottenuto, è un riconoscimento all’impegno profuso negli anni per la crescita dell’ecosistema startup sardo, oltre che nella stipula di partnership con prestigiosi Atenei italiani e internazionali.

Il video

E’ apparso qualche giorno fa su YouTube questo video di presentazione dall’Account di Pierluigi Pinna, uno dei fondatori di Abinsula. In due minuti di video viene mostrato il team di Abinsula in una cornice mozzafiato che è la Sardegna.

Incubatore di idee innovative

Abinsula ha lavorato con attenzione per raggiungere il suo obiettivo e cioè creare un luogo fisico in cui intervenire direttamente, per favorire la nascita e la crescita di startup e imprese. L’esperienza della società e delle imprese permette ad Abinsula di fornire supporto alle startup sul fronte della fattibilità tecnica e su quello dello sviluppo hardware e software, arrivando sino allo studio di un modello di business sostenibile.