“Sei la cosa più bella che indosso”: la dedica alla figlia dal reparto Covid

“Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo. Auguri amore di papà”.

Piccola stella, il brano di Ultimo diventa una dedica

Piccoli gesti d’amore provengono dal reparto di Rianimazione 1-area Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. La tuta bianca da lavoro diventa la tela di una dedica di una papà alla sua piccola bimba di pochi mesi. La citazione del ritornello di Piccola Stella del cantante Ultimo come dedica per Chiara, la figlia che compie 4 mesi. La foto sta spopolando sul web dopo esser stata condivisa sulla pagina Facebook del Policlinico di Foggia.

La foto sui social

“Una emozione dietro l’altra in corsia mentre si lavora duramente e non si può festeggiare insieme (per ora). Un papà infermiere, super innamorato della sua bimba, manda un messaggio attraverso una foto significativa”.