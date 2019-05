Giochi del Mediterraneo, Taranto è candidata

Pin This

E’ ufficiale la candidatura di Taranto per organizzare i Giochi del Mediteranneo 2025.

L’annuncio della decisione è stato comunicato in una conferenza congiunta al Coni, seguita alla Giunta nazionale. Presenti il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, del ministro per il Sud Barbara Lezzi, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Telefonicamente è intervenuto anche il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è detto “commosso” dalla prospettiva.

Il numero uno del Coni è apparso “estremamente ottimista e confidente su Taranto“. Ha poi sottolineato che sulla scorta dell’esperienza di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 “oggi si deve allargare la candidatura sul territorio, perché poi c’è la Legacy. Per questo la candidatura ufficiale è di Taranto ma alcune discipline verranno disputate altrove, come a Lecce il calcio e a Brindisi la pallacanestro”.

La decisione definitiva verrà presa il prossimo 24 agosto a Patrasso: Taranto se la dovrà vedere con la greca Kalamata.