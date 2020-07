Martina Franca, il Comune fa svolazzare farfalle per presentare il cartellone di eventi

Martina Franca, cittadina in provincia di Taranto in Puglia, nota per l’architettura barocca e il festival musicale della Valle d’Itria, sorge sulle propaggini meridionali delle Murge. Passeggiando tra i vicoli, con le strettole e le attività del centro storico e guardando in alto, quest’anno 320 farfalle svolazzano in libertà. Uno sciame di farfalle che l’amministrazione comunale ha lasciato volteggiare al vento, per annunciare il cartellone di eventi della bella stagione “Vento d’estate”.

Simbolo di Libertà e Rinascita

Le farfalle come segno di libertà, di rinascita anche dopo il brutto periodo dovuto al Covid-19. L’ Assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Palmisano spiega: “Le abbiamo scelte come simbolo di rigenerazione e di libertà. Sta funzionando e, nel giro di pochi giorni, le foto di Martina Franca e le sue farfalle sta diventando protagonista delle storie sui social. Di certo, sta portando un soffio di buonumore“.

Il video