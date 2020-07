“Riparti dalla meraviglia”: nuova campagna di Pugliapromozione tra spot, progetto social e tv

Si chiama “Riparti dalla Meraviglia” la nuova campagna di Pugliapromozione e della Regione per incentivare il turismo in Puglia. Un investimento di circa due milioni di euro su tv, carta stampata e social, prevede uno spot del regista Alessandro Piva, che sarà trasmesso su La7 e sui canali sport, cinema e arte di Sky.

Ripartenza e Meraviglia

Il sentimento di meraviglia diventa il fil rouge del racconto della nuova campagna. Ripartire e Meraviglia sono le due parole chiave alla base della nuova narrazione turistica. Il lockdown che ci ha tenuto bloccati nelle nostre case, ha portato a rivalutare l’essenziale e la semplicità delle piccole cose. Il sentimento della meraviglia è emerso, quell’emozione naturale e indispensabile.

Lentezza, accoglienza e autenticità

L’esortazione, dunque, è quella di ritornare a viaggiare, ripartendo dall’essenziale e dalla ritrovata capacità di meravigliarsi, ricominciando dalla Puglia e dai suoi valori identitari: accoglienza, lentezza, semplicità, autenticità. Alla conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di Pugliapromozione hanno partecipato Stornaiolo e Solfrizzi e Piva che è intervenuto dicendo: “Ho immaginato questo video come un punto di ripartenza, un piccolo film con i veri viaggiatori in bicicletta e in barca a vela”.

Il video

Nel video, la Puglia si svela attraverso gli occhi pieni di meraviglia di una famiglia in bicicletta, lungo la via dell’acquedotto pugliese,di una camminatrice appassionata che raggiunge Santa Maria di Leuca, e di tre ragazzi in barca a vela nel mare di Rodi Garganico.

Il programma tv Vacanze pugliesi

Vacanze pugliesi di Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, raccontano la Puglia ai pugliesi in dodici puntate da poco meno di un’ora. Il format tv punta a raccontare la cultura, lo sport, la natura, il benessere e l’enogastronomia d’eccellenza, e a sensibilizzare una accoglienza sostenibile e rispettosa dell’ambiente attraverso interviste, telefonate e gag divertenti tipiche del repertorio del duo.

Il progetto social Puglia Fuori Rotta

Puglia Fuori rotta è invece il progetto social che racconta la Puglia, le sue storie e gli antichi aneddoti ancora poco conosciuti, attraverso gli occhi, la voce e la videocamera di Lorenzo Scaraggi, giornalista, viaggiatore, storyteller e regista pugliese. Con il suo camper del 1982, attraverserà la Puglia in lungo e in largo, in trenta tappe, per svelare il lato più nascosto e autentico della terra con video, contenuti social, dirette streaming e foto.

La Puglia all’estero

In simultanea alla campagna italiana, l’Aret sta lavorando alla produzione della nuova campagna di comunicazione destinata ai paesi target della strategia internazionale. Obiettivo della campagna sarà promuovere la Puglia all’estero come terra autentica lontana dalle mete solite italiane del turismo di massa, in cui vivere esperienze uniche. Nel programma di promozione c’è Progetto Eroi, una misura per ospitare mille operatori socio sanitari attivi nel periodo Covid- 19 in forma gratuita per due notti. E infine una iniziativa che riguarda il wedding, con l’idea di premiare i pugliesi che decidono di sposarsi in Puglia con un contributo a fondo perduto.