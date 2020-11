Valorizzare la Dieta Mediterranea: MD.net, con Scabec un progetto per il territorio

(Ri)scoprire la Dieta Mediterranea. E potenziare l’esplorazione, evidenziando pregi e peculiarità. È questo il senso di MD.net, un progetto che mira a promuovere le capacità innovative dell’area mediterranea per garantirne una crescita sostenibile.

Il progetto

MD.net affronta la sfida di agire sulle opportunità attualmente trascurate e sottosviluppate della Dieta Mediterranea. Sono numerose, infatti, le potenzialità ancora inespresse: eppure, la Dieta Mediterranea è rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (UNESCO). Ma non solo: comprende un insieme di abilità, conoscenze, rituali, simboli e tradizioni legate alle culture, al paesaggio, allo stile di vita, ai metodi tradizionali di lavoro (agricoltura, raccolta, pesca, allevamento, conservazione, lavorazione, cucina, scambio e consumo alimentare) che caratterizzano un’industria forte. Da qui, l’idea di un progetto che utilizzerà misure tradizionali e creative – come l’economia condivisa – e la cooperazione tra i partner coinvolti per aumentare l’economia della dieta mediterranea a nuovi livelli di qualità.

L’importanza di Scabec

In questo quadro si inserisce Scabec, che assicura il supporto progettuale e tecnico organizzativo alla Regione Campania per la realizzazione di tutte le linee di azione. Tra queste, la cura della comunicazione e la promozione della Dieta Mediterranea a livello locale, regionale e nazionale, la gestione tecnico-amministrazione delle azioni progettuali che fanno capo alla Regione Campania e l’archivio della documentazione di progetto attraverso la piattaforma online coordinata dalla Camera di Commercio di Siviglia. Inoltre, Scabec progetta con la Regione i workshop e living lab sul territorio per l’individuazione e la diffusione di best practices e del brand MD, curandone l’organizzazione. Tra le cooperative di comunità e la Dieta Mediterranea c’è una connessione molto forte legata al senso di comunità, di appartenenza, al senso di identità che è proprio, è tipico delle comunità locali, dove è forte l’attaccamento alle origini