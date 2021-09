Al via i casting per il secondo film de I Soldi Spicci, come candidarsi

I Soldi Spicci hanno annunciato le riprese del loro secondo film.

La produzione è in cerca di comparse e figuranti.

Il film sarà girato tra Castellammare del Golfo e Palermo.

Dopo La fuitina sbagliata del 2018, il duo comico siciliano de I Soldi Spicci, formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, ha annunciato che è al lavoro per il secondo film che sarà girato tra la fine di questo mese di settembre e quello di ottobre.

La produzione è, quindi, alla ricercea di comparse e figuranti, sia uomini che donne, di età compresa tra i 18 e i 70 anni. Le riprese si svolgeranno a Palermo e a Castellammare del Golfo, per cui si darà priorità alle candidature di chi vive nelle province di Trapani e Palermo.

Per candidarsi si può scrivere una e-mail a castingsoldispicci@gmail.com, specificando cognome e nome; città di residenza; numero di cellulare. E allegando due foto, una in primo piano e un’altra a figura intera con il volto ben visibile, senza occhiali e no selfie. Inoltre, la e-mail dovrà contenere anche la carta d’identità fronte e retro e il codice fiscale in corso di validità.

Tutte le comparse, in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia di Covid-19, dovranno sottoporsi a un test sierologico o a un tampone rino faringeo per potere partecipare alle riprese, a carico della produzione e in strutture indicate dalla stessa.