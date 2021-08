Fotografia e natura, il binomio perfetto per un evento in Sila a settembre

Dal 10 al 12 settembre “Sila Photo Workshop”

L’iniziativa è alla prima edizione

Tre giorni per unire arte e natura

Percorrere sentieri e boschi, immergersi nella natura selvaggia, scoprire storie e tradizioni. Tutto questo è possibile grazie a Sila Photo Workshop, l’evento che, col patrocinio dell’Ente Parco, dal 10 al 12 settembre, si terrà nel Gran Bosco d’Italia.

Tre giorni insieme con guide esperte

Alla sua prima edizione, l’appuntamento permetterà ai professionisti della fotografia, ma anche agli amatori, di prendere parte a un’esperienza unica. Pernottando, infatti, nelle diverse strutture presenti sull’altopiano silano, si avrà modo per tre giorni di seguire guide esperte del territorio, fotografi e tour operator specializzati unendo, così, l’arte alla Natura incontaminata.

Alla scopeera di paesaggi e biodiversità

«Dopo tanti anni di esperienza – dicono gli organizzatori di Sila Photo Workshop -, abbiamo compreso quali siano i suoi posti migliori. Abbiamo lavorato per anni in questo territorio magico alla scoperta dei suoi paesaggi con lo scopo di raccontare la biodiversità che vi abita. Conosciamo sentieri, vette, rive di laghi e paesaggi che vogliamo mostrarvi. Pertanto – proseguono -, visiteremo alcuni fra i boschi vetusti più belli e più importanti di tutto il Parco Nazionale della Sila. Alberi secolari, ecosistemi forestali unici e ricchi di biodiversità, assisteremo al ciclo solare sulle rive dei maestosi laghi che compongono questi paesaggi mozzafiato. Grazie al nostro supporto 24ore su 24 – concludono – si avrà la possibilità di apprendere direttamente sul campo le tecniche per catturare al meglio gli splendidi paesaggi. Si imparerà come gestire al meglio la luce, la composizione di una fotografia e quando e dove è meglio fotografare».

Come partecipare

Basta dunque preparare lo zaino, indossare gli scarponi e fotografare. Per maggiori informazioni e ottenere il programma completo dell’iniziativa, si consiglia di consultare il sito ufficiale www.silaphotoworkshop.com