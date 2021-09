Grazia Di Michele, Cateno De Luca e talenti siciliani per la Casa del Musicista

Un tour di 9 concerti per finanziare la Casa del Musicista

In questi concerti si esibirà il sindaco di Messina Cateno De Luca

Grazia Di Michele ha selezionato anche 13 giovani artisti siciliani

Quanto talento si spreca nel Mezzogiorno? Come fare a non perderlo? Grazia Di Michele, cantautrice e docente di canto, lo ha spiegato in occasione della conferenza stampa di presentazione del tour “A Modo mio”: nove concerti da ottobre a novembre, che vedranno sul palco Cateno De Luca e tredici giovani artisti siciliani.

Quei talenti sono stati selezionati proprio da Grazia Di Michele e da Red Ronnie. Per due giorni, la cantautrice e il critico musicale hanno selezionato centinaia di giovani, il cui sogno nel cassetto era salire sul palco e cantare.

La solitudine degli artisti siciliani

La Di Michele li ha trovati “soli”. La cifra del loro stato emotivo, secondo la cantautrice, è proprio la solitudine. “La cosa che più mi ha colpito – ha spiegato Grazia Di Michele – è la solitudine di questi ragazzi. Alle audizioni non si conoscevano tra di loro, eppure vivono nella stessa città, nella stessa regione. Ci sono dei compartimenti stagni. Ho la sensazione che non si tratti di un fatto che non riguarda solo i giovani artisti, ma i giovani in generale”.

E precisa l’artista che non è soltanto colpa della pandemia e di un anno e mezzo di “social distancing”: “è un sentimento, quello della solitudine dei ragazzi, che percepivo già da prima“.

Ma perchè la solitudine comporta lo spreco del talento? La risposta è nelle note autobiografiche che Grazia Di Michele ha offerto ai giornalisti. “La mia carriera inizia al Folk Studio di Roma. Dopo la prima audizione in poco tempo ho siglato il mio contratto con la Rca. Ma non era solo il valore di quel contratto. Ogni giorno, tra il Folk Studio e la Rca studiavo, mi confrontavo con altri artisti, imparavamo a scoprire il mondo e conoscerci. Da lì sono passati mostri sacri come Francesco De Gregori, Rino Gaetano, Riccardo Cocciante”.

Di Michele: ragazzi non perdete le vostre radici

La Di Michele, ai ragazzi del Sud, offre un altro suggerimento: “Tra i tantissimi giovani che si sono presentati alla audizioni ne abbiamo potuto selezionare soltanto tredici. Ed è stato un peccato perché in molti hanno mostrato idee e talento. Tra coloro che parteciperanno al tour ci sono tre o quattro talenti eccezionali. Tra loro, senza fare torto a nessuno, vorrei segnalare Corrado Neri. In tour presenterà un suo brano inedito scritto e cantato in siciliano. Neri ha colpito la mia attenzione e quella di Red Ronnie perché ha saputo dimostrare una capacità creativa fondamentale: ha cercato la sua identità andando a rielaborare in chiave moderna ed elegante le radici musicali della sua terra”. Questo suggerimento, in realtà, vale per tutti, non solo per chi vuol fare il cantante: il segreto del successo, semmai ne esista uno, è proprio questo, mai rinunciare alla propria identità ed alle proprie radici.

Ed oggi cosa succede? “Ai ragazzi che vogliono emergere nella musica – ha spiegato la cantautrice – restano solo i talent show. Non c’è più nessuno che va in giro per locali a cercare i nuovi talenti. Dobbiamo fare qualcosa”.

La Casa del Musicista

Qualcosa in Sicilia, incrociando le dita, verrà fatto. Merito di Luciano Fumia e dell’associazione “La casa del Musicista”: nove concerti per un obiettivo ambizioso, costruire una casa che diventi laboratorio e fucina per i giovani talenti siciliani dell’arte musicale. Il ricavato dai concerti, infatti, verrà utilizzato per realizzare la Casa del Musicista. Un luogo destinato a diventare un po’ il Folk studio del Mediterraneo nel 2021, almeno nelle speranze di chi lo ha pensato e di chi lo sostiene.

Cateno De Luca in tour

E qui si apre un capitolo delicato. Perchè la guest star di questo ciclo di concerti è Cateno De Luca. Il vulcanico sindaco di Messina ha riscoperto la passione per la musica e sarà sul palco del ciclo di concerti, che prende il nome proprio dall’album inciso recentemente da De Luca. Lo accompagneranno i tredici giovani selezionati dalla Di Michele e da Red Ronnie. Ma scommettiamo che qualcuno è pronto già a storcere le labbra ed a bollare l’iniziativa come uno spin off del politico che ha annunciato la candidatura alle prossime elezioni regionali? Eppure una difesa a tutto tondo della passione per la musica di De Luca arriva proprio dalla Di Michele: a me non importa nulla se Cateno De Luca sia di destra o di sinistra. So solo che ci mette passione. Mi ha raccontato la sua storia, avrebbe voluto frequentare il Conservatorio e non ha potuto. Adesso studia e ci mette la faccia”. E la voce, aggiungiamo noi.

Il tour a modo mio

Il tour è un progetto nato per far conoscere, e per raccogliere fondi, per la realizzazione della “Casa del musicista”, un luogo immaginato come la casa della musica, un punto di riferimento in Sicilia per il settore e quindi per permettere ai giovani talenti emergenti di confrontarsi, crescere e usufruire di servizi gratuiti finalizzati alla creazione, incisione ed al lancio di nuove opere musicali. Protagonista del tour è la band “Cateno e i Peter Pan”, il gruppo musicale che conta come voce solista Cateno De Luca, il sindaco di Messina. Il tour sarà anche la vetrina per nuovi talenti della musica siciliana, selezionati in due audizioni che si sono svolte il 21 ed il 22 settembre, da due mostri sacri della musica italiana come Grazia Di Michele e Red Ronnie. Dalla prossima settimana inizia la prevendita per le prime due tappe del tour. I biglietti possono essere acquistati su ticketone e nei botteghini ufficiali.

L’elenco degli artisti che parteciperà al tour

Alice Albano, Bashera, David Cuppari, Erica Filocamo, Corrado Neri, Valerio Pettinato, Elisa Salvo, Ylenia Scuderi, Taurus Void, Giulia Tavilla, Amanda Vitale, Lidia Vetrano, Sabrina Zanghi.

Il programma

Ecco il programma completo del tour (i concerti iniziano alle 20.30)