La trap e la voglia di riscatto, il videoclip di tre messinesi dedicato al Sud

“Quelli del Sud” è il brano di tre cantanti trap messinesi

Il brano fa parte di un ep dedicato alla città dello Stretto e al Sud

“Crediamo nel Sud, crediamo nei giovani del Sud, speriamo che le cose cambino”

Un video musicale che parla del Sud e di Messina per accompagnare una canzone trap: a realizzarlo tre giovani messinesi, Resla, Il III e Loco: si chiama “Quelli del Sud” è stato recentemente pubblicato su Youtube. Come si legge su Tempostretto.it, “Quelli del Sud si discosta dal tono graffiante degli altri pezzi ma ne costituisce al tempo stesso la sublimazione. Prevale in questo caso la speranza e l’amore incondizionato e viscerale verso la città di Messina. Le suggestive immagini che accompagnano il pezzo mostrano quanto sia forte il legame con il territorio, nonostante tutte le difficoltà”.

L’ispirazione per il video

“Quando abbiamo scritto Messina SKRT – affermano i tre artisti – ci siamo divertiti un sacco a estremizzare e riportare tutte quelle situazioni che viviamo quotidianamente nella nostra città, siamo partiti dai titoli tirati fuori nei primi 5 minuti e poi è nato tutto in maniera naturale… Arrivati a conclusione però avevamo tutti la sensazione che mancasse qualcosa, Messina non era solo moffe tradizionale e ballitti, c’era bisogno di dover raccontare anche quel senso di frustrazione che vivono tutti i giovani del sud, costretti spesso a vedersi tarpare le ali o a dover cercare fortuna altrove. Questo brano e questo video è dedicato a tutte quelle persone che vivono questa situazione, a prescindere da come hanno deciso di affrontarla”.

Un messaggio di speranza per il Sud

Infine, un messaggio di speranza: “Crediamo nel Sud, crediamo nei giovani del Sud, speriamo e ci auguriamo che le cose cambino e cogliamo l’occasione per lanciare un messaggio a tutte le amministrazioni e a chiunque che nel proprio piccolo può fare qualcosa”.

Il video, diretto da Marco Dodisi con le riprese dal drone di Francesco Giorgianni, è stato registrato, mixato e masterizzato presso “Area 51” di Loco.

Ep dedicato a Messina

Il brano fa parte di un ep dedicato alla città dello Stretto con brani eloquenti sin dai titoli: “Cateno De Luca”, “NCN (Non c’è nenti)”, “La Vara”, “Cafon Street”, “M’ama/Piazza Preservativo”, “Giessica”, “Encioy” e infine, appunto “Quelli del Sud”.