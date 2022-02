Arriva Màkari 2: quando va in onda, novità e location della serie

Ricomincia Màkari, la serie che ha conquistato per il suo genere comico-poliziesco made in Sicily. E per non sbagliare, Claudio Gioè ha presentato Màkari 2 direttamente nel corso del festival di Sanremo, recitando “un atto unico di 25 secondi”.

La messa in onda di Màkari 2 è prevista per il 7 febbraio, e farà compagnia agli italiani per il resto del mese. Molte le novità rispetto al suo debutto la scorsa primavera, dal numero degli episodi ai nuovi volti. Di seguito alcune delle anticipazioni che sono state rivelate negli ultimi giorni.

Màkari 2, quante saranno le puntate della seconda stagione

Lo scorso anno le puntate di Màkari (attenzione a non dire Makàri) sono state quattro. La seconda stagione, invece, ne includerà una in meno. Ognuna durerà 100 minuti, e sarà messa in onda ogni lunedì di febbraio a partire da giorno 7.

Un ritorno subito dopo Sanremo, insomma, sicuramente adatto ad allontanare la malinconia da dopo-festival vissuta da alcuni. Gli episodi sono ispirati alle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio), e sono firmati da Francesco Bruni, Attilio Caselli, Salvatore De Mola, Ottavia Madeddu, Leonardo Marini e Carlotta Massimi.

Produttori Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Max Gusberti (Palomar in collaborazione con Rai Fiction). La regia, invece, è di Michele Soavi.

Gli attori della seconda stagione di Màkari, ecco le novità

Claudio Gioè, protagonista della storia, torna nei panni di Saverio Lamanna. Al suo fianco per Màkari 2 restano Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna e Tuccio Musumeci. Ma non solo. Per la seconda stagione, infatti, sono previsti anche nuovi volti.

È il caso di Andrea Bosca, che interpreterà il capo di Suleima (Ester Pantano) Teodoro Bettini, pronto a creare turbolenze amorose tra i due personaggi. E poi ancora guest-start come Lorenzo Crespi, Cristina Marino e Bruno Torrisi.

Com’è finita la prima stagione di Màkari

Per chi avesse bisogno di fare un ripasso delle puntate precedenti ma non ha il tempo di cercarle su RaiPlay, utile ricordarsi cosa è successo nel finale della scorsa stagione. Questa si è chiusa con Suleima che lascia la Sicilia per studiare architettura a Milano, rivelando però a Saverio di essere incinta. Quest’ultimo resterà nell’isola nel tentativo di avere successo come scrittore, anche se con scarsa fortuna.

Proprio qui si apre il capitolo Màkari 2. L’editore Accursio Miragno (interpretato da Maurizio Bologna) decide di lasciar perdere Lamanna, che non gli assicura vendite, mentre Suleima torna a sorpresa in Sicilia. Le è stato infatti affidato un progetto, “La città del sole”. Nel frattempo, tra crisi di gelosia a causa del capo di lei e tre nuovi casi da indagare con Piccionello (Domenico Centamore), la rete di eventi diventerà ancora una volta fonte d’ispirazione per i suoi libri. Nella speranza che, almeno stavolta, non vengano ignorati dal pubblico.

Vista sulla Riserva Naturale dello Zingaro, una delle location principali di Màkari 2

Le località siciliane in cui è stata girata Màkari 2

Nuove anche le località in cui è stata girata la serie. Se per la prima stagione le più importanti erano state San Vito Lo Capo, la Tonnara di Scopello e il panorama della Riserva dello Zingaro, infatti, anche la seconda si svolgerà sullo sfondo di luoghi di un certo splendore.

Tra queste ci saranno Palermo, Erice, Licata, Agrigento e la sua Valle dei Templi. Il giornalista-scrittore, infatti, nel corso delle sue indagini finirà per fare un giro della Sicilia occidentale di tutto rispetto. E gli spettatori con lui.