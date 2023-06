“Sicurezza Mediterraneo 2023”, grandi nomi e interventi di rilievo per il prestigioso evento in programma a Roma

È tutto pronto per l’evento “Sicurezza Mediterraneo 2023”, in programma giovedì 8 giugno, a partire dalle ore 16,30, presso il Salone d’Onore del Comando Unità Mobili e Specializzate CC “Palidoro” di Roma, in viale Tor di Quinto 119. C’è grande attesa per questo secondo appuntamento strategico e culturale della Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo, presieduta dal Gen. CC (r) Giuseppe Fausto Milillo. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione di KSM, ha come main sponsor EY – Ernst&Young e la Banca del Fucino e come media partner ufficiale S News. Partner dell’iniziativa sono Il Comitato Atlantico Italiano e Federmanager.

Gli interventi in programma sono numerosi e tutti di alto spessore, includendo i temi più attuali e significativi che riguardano da vicino manager ed aziende: “La Fondazione – sottolineano dalla stessa – unitamente al Comitato Atlantico Italiano, Federmanager Roma e Federmanager in questa fase è fortemente proiettata all’adeguamento formativo dei Managers e Security Managers, sempre più impegnati nel rispetto delle norme vigenti in un Mediterraneo in continua evoluzione”.

Ulteriore conferma della rilevanza dell’evento “Sicurezza Mediterraneo 2023” arriva dall’elevato numero di iscritti: a oggi sono circa 280. L’appuntamento in programma a Roma si focalizza su tre aree di discussione, moderate dal Dott. Guelfo Tagliavini, dal Prof. Umberto Saccone e dal Dott. Fabrizio Luciolli. “Tali aree, nella loro specificità – aggiungono dalla Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo – sono dirette a chiarire le varie attuali problematiche senza tralasciare i dovuti aggiornamenti e la possibilità che il tutto possa trasformarsi in un Corso Formativo certificato che si andrà a sviluppare nell’ultimo trimestre del 2023”.

Il programma di Sicurezza Mediterraneo 2023 – 8 giugno, Roma

16.30

Arrivo invitati e caffè di benvenuto

17.00

Saluti

Gen. CC C.A. Gianfranco Cavallo – Comandante Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”

Gen. CC ( r ) Giuseppe Fausto Milillo – Presidente Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo e Vicepresidente Comitato Atlantico Italiano

Dott. Valter Quercioli – Vicepresidente Nazionale Federmanager

Gen. CC ( r ) Pasquale Muggeo – Ispettore Regione Lazio ANC – Associazione Nazionale Carabinieri

Presiede

Gen. CC CA ( r ) Antonio Ricciardi – già Vicecomandante Generale Arma CC, Magnifico Rettore Università dei Saggi, Presidente Onorario Fondazione Italiana per la Legalità e lo Sviluppo

17.20

Quanto incide la delicata materia della Sicurezza nella vita di un Manager?

Dott. Guelfo Tagliavini – Presidente Tesav, Consigliere Federmanager Roma

Dott.ssa Manuela Biti – Presidente ALDAI – Federmanager Milano

Gen. CC Div. Pasquale Angelosanto – Comandante R.O.S. Carabinieri

Dott. Giovanni Conzo – Procuratore Aggiunto Procura Repubblica di Roma

Dott. Renato Cortese – Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Direttore Ufficio Centrale Ispettivo, Dipartimento Pubblica Sicurezza

Ing. Angelo Tofal – già Sottosegretario Difesa e Membro Copasir, Ceo AT Agency, Direttore Com. Tecn. Fondazione Cyber Security Italy.

Quale consulenza nel mondo della Security?

Prof. Umberto Saccone – Leader Employee & Physical Assests (EPA), Security Risk Management, Forensic & Integrity Services EY (Ernst&Young), Adjunct Professor at Luiss Business School

Dott. Francesco Ceccarelli – Enel – Head of Security

Dott. Dario Bergamo – Partner – Mercati Regolati, Government & Infrastructure, Energy e TMT – EY (Ernst&Young)

Avv. Romolo Pacifico – Partner – Forensic & Integrity Services EY (Ernst&Young)

Dott.ssa Carlotta Predosin – Musei e Tutela del Patrimonio Culturale, Security Manager UNI10459/ASIS International Member

Dott. Ennio Matano – Responsabile Policy e Catalogo Beni Artistici – Rai.

Mediterraneo tra Europa e Eurafrica

Dott. Fabrizio Luciolli – Presidente Comitato Atlantico Italiano

Avv. Antonfrancesco Venturini – Esperto politiche Europee, Presidente Onorario Assoc. Dipendenti Ministero Interni

Dott.ssa Francesca Tortorella – Officer, Innovation Emerging Security Challenges Division NATO Headquarters

Avv. Rosario Basile – Presidente BIKS Group SpA

Gen. GdF C.A. Ignazio Gibilaro – Comandante Comando Aeronavale Centrale Guardia di Finanza

S.E. Seydou Cisse – Ambassador Permanent Representative – Rappresentante Fao Republic of Còte d’Ivoire.

19.30

Conclusioni

Dott. Mauro Masi – Presidente Consap SpA – Delegato Italiano per la Proprietà Intellettuale – Presidente Banca del Fucino SpA

Dott. Guido Carlino – Esimio Presidente Corte dei Conti

On. Wanda Ferro – Sottosegretario Ministero Interni

On. Edmondo Cirielli – Viceministro Ministero Affari Esteri.

Per partecipare a “Sicurezza Mediterraneo 2023”: RSVP – Segreteria Organizzativa segreteriaeventi.araton@gmail.com.