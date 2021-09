VHS24, il concorso per raccontare Palermo con un “corto” di tre minuti

Il contest ideato dal regista Juan Diego Puerta Lopez

Fa parte del programma del Premio Ennio Fantastichini, al Teatro Biondo di Palermo

Possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni

VHS24, ovvero raccontare Palermo con un cortometraggio di 3 minuti in sole 24 ore. E’ la sfida al limite del possibile che Juan Diego Puerta Lopez (regista e coreografo colombiano) lancia a giovani professionisti e non, che si vogliono cimentare con la produzione di un video. Il progetto si chiama Video Short 24 (Vhs 24) ed è un concorso collegato al Premio PEF, la manifestazione dedicata all’attore Ennio Fantastichini, la cui serata finale si terrà al Teatro Biondo di Palermo, il prossimo 18 settembre.

VHS24, chi può partecipare?

A Vhs24 possono partecipare giovani dai 18 ai 30 anni, anche in gruppo, professionisti e non, che, condividendo idee, competenze, spazi e passione, lavorino insieme per 24 ore alla realizzazione di un’opera compiuta, dando così visibilità e voce alle nuove generazioni attraverso un percorso creativo. I cortometraggi devono essere obbligatoriamente girati all’interno della Città di Palermo, un pretesto anche per raccontare l’anima e le atmosfere del luogo. Il team vincitore verrà premiato al Teatro Biondo di Palermo sabato 18 settembre 2021, durante la serata dedicata al Premio Ennio Fantastichini, presentata da Alessandro Preziosi.

L’iscrizione al concorso sarà effettuabile tramite l’apposito modulo https://forms.gle/YV8RD7ErCuaimfQ5A. Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: palermovsh24@gmail.com. L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre martedì 14 settembre. Per ogni troupe è necessario che ci sia un referente.

VHS24, le regole per partecipare

Ogni troupe può essere costituita di un massimo di 7 membri ufficiali, ogni partecipante deve avere un’età compresa tra i 18 ai 30 anni.

Può essere utilizzato qualsiasi tipo di videocamera. Non c’è limite al numero delle telecamere che si possono utilizzare. Comunque non si pone alcun limite tecnologico alla strumentazione.

I cortometraggi dovranno essere ideati, girati e post-prodotti all’interno delle 24 ore e avere una durata massima di 3 minuti (titoli di testa e coda esclusi) Non verranno considerati in concorso lavori di durata superiore a questo minutaggio.

Le opere consegnate devono essere opere originali girate nelle 24 ore di tempo disponibili e all’interno dei confini della città di Palermo. Non è ammesso l’utilizzo di spezzoni di materiale girato pre-esistente. Animazioni, foto, effetti grafici ed effetti speciali sono ammessi purché realizzati nelle 24 ore stabilite. L’organizzazione comunicherà ad ogni troupe tramite e-mail il tema/oggetto del cortometraggio e la traccia da seguire per la sua realizzazione

I cortometraggi per essere ammessi non devono contenere materiale pornografico; diffamare persone o organizzazioni; violare la privacy; violare le leggi vigenti e contenere materiali di cui i partecipanti non detengono i diritti di utilizzo. L’organizzazione si riserva il diritto di squalificare i partecipanti e i cortometraggi che non rispettino le regole elencate. Non è ammesso l’utilizzo del cortometraggio in senso apertamente “pubblicitario”, cioè per dare visibilità a prodotti, marchi, siti internet, iniziative e attività di singoli o gruppi.

Il premio Ennio Fantastichini al Teatro Biondo

Il team vincitore di VSH24 Video Short h24 verrà premiato all’interno della serata dedicata all’attore Ennio Fantastichini. L’attore di origini napoletane era molto legato alla Sicilia, che considerava il suo luogo dell’anima. Ogni estate tornava a soggiornare nell’isola di Pantelleria. Anche sul piano professionale le storie di Sicilia si sono incrociate con la carriera di Fantastichini: ricordiamo la sua interpretazione del giudice Giovanni Falcone nel film tv dedicato a Paolo Borsellino.

La serata finale del Premio Pef si svolgerà al Teatro Biondo di Palermo, sabato 18 settembre 2021 alle ore 20.30. L’attore Alessandro Preziosi condurrà la serata, con Miriam Rizzo e gli altri ospiti d’onore Ester Pantano, Ida di Benedetto, Fiammetta Borsellino, Antonella Sotira, Mariella Trapani, Simona d’Angelo, Juan Diego Puerta Lopez .

Per rendere omaggio a Ennio Fantastichini, morto a Napoli il 1° dicembre 2018, nel corso della serata saranno proiettati tributi dedicati all’attore e verranno conferiti il Premio Scultura del maestro Commacino al migliore attore e alla migliore attrice emergenti, votati dalla Giuria. Ad Aldo Signoretti è destinato quest’anno il Premio alla carriera “Una vita da Make –up artist” mentre lo sceneggiatore Ivan Cotroneo riceverà il Premio Discover of talent.