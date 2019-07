Comprare cancelleria e articoli da ufficio online: cosa c’è da sapere

Cartucce, toner, carta, faldoni fanno lievitare la spesa a fine mese indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Per questo riuscire a risparmiare sull’acquisto di questi e altri oggetti di cancelleria può risultare strategico per restare nel budget. La buona notizia è che oggi lo si riesce a fare con grande facilità, soprattutto se si opta per l’acquisto online. Ci sono, infatti, tanti venditori e negozi virtuali e comprare cancelleria ed articoli per ufficio su www.ufficiodiscount.it o altri siti simili, quando non direttamente da grandi marketplace come eBay o Amazon, risulta nella maggior parte dei casi comodo oltre che economico. Proviamo a capire, più nel dettaglio, perché.

Quando (e perché) conviene comprare cancelleria e articoli per ufficio online

Ci sono prodotti innanzitutto, come la carta o l’inchiostro per stampanti e fotocopiatrici, che rappresentano una voce di spesa ciclica per un’azienda, piccola o grande che sia: ogni enne mesi, cioè, ci si ritrova a effettuare lo stesso acquisto e non è difficile capire che poterlo fare direttamente online, senza doversi recare personalmente da un rivenditore specializzato che potrebbe non avere in magazzino esattamente quello di cui si ha bisogno e potrebbe quindi doverlo ordinare facendo passare del tempo prima che la propria richiesta sia soddisfatta, è oltremodo comodo, tanto più che ci sono siti che permettono di ripetere lo stesso ordine.

La varietà e la possibilità di scelta sono sempre discriminanti critiche per chi fa compere in Rete, anche se si tratta di acquistare online cancelleria e articoli per ufficio. Negozi e magazzini digitali hanno, infatti, cataloghi quasi sterminati, all’interno dei quali non dovrebbe essere difficile trovare quello di cui si ha bisogno. Sbaglia, del resto, chi pensa che accessori come questi debbano rispondere solo a un criterio di praticità: negli uffici di un’azienda la cancelleria funge non di rado da accessorio e dettaglio significativo – si pensi, per esempio, alle grandi pareti di faldoni di uno studio di avvocati che, oltre che pratici da consultare, devono risultare gradevoli alla vista. In più, più specialistica è la propria attività e più si potrebbe aver bisogno di macchinari per ufficio ad hoc, non disponibili ovunque.

Quantità e risparmio, comunque, sembrano a ben guardare le ragioni principali per cui si sceglie di comprare online la cancelleria per l’ufficio. Ricevere direttamente in azienda il materiale di cui si ha bisogno, senza doversi occupare del trasporto, è una prospettiva che alletta molti, soprattutto nel caso di ordini corposi come quelli di una realtà più grande per esempio. La maggior parte di negozi che vendono online articoli per uffici applicano, poi, prezzi inferiori ai rivenditori fisici, prevedono offerte speciali per chi sia dotato di una partita IVA o, ancora, permettono di risparmiare sul totale una volta che si avrà chiuso un ordine corposo e si sarà raggiunta una certa cifra.

La possibilità di utilizzare il proprio metodo di pagamento preferito, quella di approfittare di programmi e premi fedeltà e resi e assistenza gratuiti completano, infine, il quadro del perché sempre più aziende acquistano cancelleria online.