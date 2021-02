Governo Draghi: Mara Carfagna è la nuova ministra per il Sud

Mara Carfagna è la nuova ministra per il Sud del governo Draghi.

La carriera politica

Salernitana, classe ’75, Mara Carfagna è stata eletta per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 2006, in Forza Italia. E’ una fedelissima di Silvio Berlusconi che la scelse anche per dirigere il Dicastero delle Pari Opportunità. È stata anche la principale promotrice della legge che istituisce il reato di stalking. Dal 2018 è vicepresidente della Camera dei Deputati e da fine 2019 è a capo di Voce Libera, associazione interna di Forza Italia.

Il commento

“Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a far parte del nuovo governo – è il suo primo commento da neoministra – . Da donna e politica del Sud, farò di tutto per onorare al meglio l’incarico che hanno voluto affidarmi. A Silvio Berlusconi va il mio ringraziamento per avermi sostenuto nella mia attività politica e istituzionale in tutti questi anni e aver promosso oggi la mia nomina nell’esecutivo, in rappresentanza dei nostri comuni ideali”.