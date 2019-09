In bici lungo la Via Francigena: da Canterbury a Brindisi seguendo le orme dei pellegrini

Il britannico Neil Potbury ripercorre le orme dei pellegrini del Medioevo, dei mercanti e degli uomini di cultura sulla ciclovia Romea Francigena Canterbury – Brindisi. E la rete cicloturistica europea di Eurovelo 5 per la prima volta porta un suo “viaggiatore” a Monteleone di Puglia.

L’itinerario dei pellegrini

La Via Francigena ha rappresentato nel corso dei secoli, fin dall’alto Medioevo, l’itinerario seguito dai pellegrini dell’Europa del centro-nord, per raggiungere Roma, sede del Papato e cuore della Cristianità. Quella che oggi si conosce come Via Francigena è l’itinerario di 1.800 km percorso in 79 giorni dall’Arcivescovo Sigerico nell’anno 990 per ritornare a Canterbury da Roma dopo l’investitura del Pallio Arcivescovile da parte del Papa Giovanni XV.

La Via Francigena nel tratto italiano, attraversa sette regioni e 140 Comuni per un totale di 44 tappe. Sigerico, su invito del Pontefice, annotò tutte le tappe, una per giorno, che lo riportavano in Gran Bretagna attraverso l’Europa. Il suo diario è quindi la più autentica testimonianza del tracciato della Via Francigena da Roma fino al canale della Manica di quell’epoca.

L’appellativo “Francigena” non indicava solo un tracciato devozionale ad esclusivo uso dei pellegrini, ma una via percorsa da mercanti, eserciti, uomini politici e di cultura, creando così un canale primario di comunicazione e di scambio e permettendo tutte quelle interrelazioni che portarono alla sostanziale unità della cultura Europea tra X e XIII secolo.

Il viaggio in bici

Neil Potbury, il turista con l’hobby della bicicletta partito da Canterbury il 23 luglio scorso dopo 41 interrotti giorni di pedalate approderà a Brindisi il prossimo 2 settembre. La direttrice di 2900 chilometri scelta da Eurovelo 5, la tratta che unisce Canterbury a Brindisi, passa e attraversa molte città dell’Europa e tocca sei stati: il Regno Unito, la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera e l’Italia.

E non sono mancati gli incontri istituzionali: Neil Potbury ha testato il 28 agosto per primo e in solitudine il percorso della ciclovia che da Savignano Irpino conduce a Monteleone di Puglia e che porta a Brindisi. Neil Potbury durante il soggiorno monteleonese ha scambiato le emozioni del proprio cammino con il Vice Sindaco Pasquale Rigillo e con i convenuti accorsi.