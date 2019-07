La casa di Leonardo Sciascia diventa un museo

Una casa museo. L’abitazione delle zie di Leonardo Sciascia avrà una nuova vita. La casa dove lo scrittore di Racalmuto visse per alcuni anni e di cui parlò in “Le parrocchie di Regalpetra”, “Gli zii di Sicilia” e “La Sicilia come metafora” è stata infatti acquistata dal mecenate Pippo Di Falco che la sta trasformando in una sorta di casa-museo.

La Strada degli scrittori

Lo stabile di largo Monte e la miniera di sale dell’Italkali, di cui Sciascia raccontò sempre in “Le parrocchie di Regalpetra”, saranno due tappe che la “Strada degli scrittori” aggiunge al proprio percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio. Le novità sono state presentate durante l’evento dedicato alla memoria dell’assessore regionale e archeologo Sebastiano Tusa.

Il materiale

La casa era stata messa in vendita da parte di alcuni eredi. Di Falco ha recuperato l’edificio, contenente il mobilio originale e molto materiale tra riviste e libri. A questi si aggiungono i circa 80mila titoli di proprietà dello stesso mecenate.

La tutela dei luoghi

Nel 2014, l’allora sindaco di Racalmuto, Emilio Messana, aveva annunciato che avrebbe chiesto al ministero di riconoscere tutti i luoghi riconducibili a Sciascia: le case, i circoli, la scuola, il teatro, beni culturali da tutelare e conservare.