Lacedonia, il Mavi alla conquista del Veneto: menzione speciale al documentario di Citoni

DOMENICO BONAVENTURA, classe 1984, laurea in Scienze Politiche (indirizzo Comunicazione politica, economica e istituzionale) presso la LUISS Guido Carli di Roma. Giornalista pubblicista dal 2013, ha scritto per diverse testate cartacee e on line. Collabora tuttora con Il Mattino di Napoli. E’ autore di “Parole e crisi politica. Come cambia il lessico politico ai tempi della crisi” (Ilmiolibro, 2013).