Un cuore in tour per Giuseppe: in viaggio per il collega scomparso

“Un cuore in tour per Giuseppe”. Con questo slogan il Vicebrigadiere Daniele Battelli, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Rimini, ha voluto onorare la memoria di un collega l’App.Sc.Q.S. Giuseppe Bucolo, scomparso improvvisamente un anno fa a causa di un arresto cardiocircolatorio durante la frequenza del XXI Corso Sovrintendenti presso la Scuola Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari.

L’appuntamento itinerante

L’iniziativa di carattere sportivo, patrocinata dal Comando Generale del Corpo, prevede un tour di 9 tappe. La partenza è datata 31 maggio da Milano, città dove prestava servizio il finanziere deceduto. Tappa intermedia a Bari, luogo del triste evento, per poi concludersi a Barcellona Pozzo di Gotto, dove il finanziere è sepolto.

La prevenzione

Un viaggio come incentivo per l’attività fisica come mezzo di prevenzione dell’infarto e delle problematiche cardiovascolari derivanti anche da atteggiamenti di vita sedentaria.

Ad avallare l’iniziativa anche la signora Rita Sidoti, moglie del militare scomparso.

“Battelli è un ciclista solitario ma idealmente accompagnato nello sforzo da ogni militare della Guardia di Finanza”, commentano i colleghi.