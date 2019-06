L’entusiasmo dei liceali contagia una coppia statunitense: pranzo pagato

Erano andati a pranzo per festeggiare in compagnia la fine dell’anno scolastico. Ma una classe di studenti del liceo scientifico Marini-Gioia di Amalfi non poteva immaginare la sorpresa in arrivo. Al momento di pagare il conto, infatti, hanno scoperto che una coppia di turisti aveva deciso di pagare il conto per loro.

E’ avvenuto al Ristorante Donna Stella. E’ qui che si è registrato il gesto gentile e disinteressato di una coppia statunitense, originaria del North Carolina. Hanno notato il vivace gruppo di adolescenti che festeggiavano fra pizze e fotografie e sono stati contagiati dal loro entusiasmo. Hanno spiegazioni alla proprietaria del ristorante e, quando hanno saputo il motivo della riunione, hanno deciso di pagare il conto per i ragazzi, indipendentemente dall’importo.

Un gesto che ha ovviamente sorpreso positivamente gli studenti, che hanno ringraziato la coppia per poi posare con loro in foto. Un “atto di generosità disinteressata“, come l’ha giustamente ribattezzato la titolare del ristorante.