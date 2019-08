“L’essenza della Medusa”: il thriller psicologico di esordio delle due giovani penne salentine di G.R. Nordani

In un momento storico in cui nel nostro paese sembra mancare sempre di più un’educazione alla lettura, intesa soprattutto come comprensione, sin dalle scuole, del modo con cui approcciarsi ad un libro, sono a volte i giovani a voler invertire la rotta.

Sì, perché se la lettura viene spesso accantonata a favore di film e serie TV, la cui fruizione è implementata grazie anche alla crescente affermazione delle piattaforme streaming, c’è chi, nonostante la giovane età e l’appartenenza alla generazione di “nativi digitali”, continua ad impegnarsi per rendere interessante e accattivante la lettura come mezzo di diffusione culturale.

È il caso di Giacomo Cimino e Renato De Capua, due giovani studenti salentini che, lo scorso giugno, hanno esordito con “L’essenza della Medusa”, un libro, che, ora come ora, ha per loro la stessa valenza di un’arma di difesa contro ogni manifestazione di ignoranza ed ogni tentativo di soggiogamento ad essa.

“L’essenza della Medusa” è, più precisamente, la prima opera dell’autore G.R. Nordani, pubblicato dalla casa editrice Gruppo Albatros Il filo nella collana “Nuove Voci”. Ma, prima di immergerci nello specifico del contenuto dell’opera, è bene soffermarsi su un punto importante: chi è G.R. Nordani? “Una creatura letteraria”, così la definiscono i due giovani autori.

“È nato tutto per caso – raccontano Giacomo e Renato –. Ci conoscevamo già dai tempi del liceo, condividendo ogni giorno la tratta in pullman che dai nostri paesini ci portava a scuola. In quegli anni non avevamo un rapporto d’amicizia vero e proprio, era più una conoscenza di circostanza. Di certo non potevamo immaginare che cosa la vita ci avrebbe riservato. Dopo diversi anni, ci siamo ritrovati casualmente proprio in una libreria e, non vedendoci da tempo, cominciammo a parlare del più e del meno, scoprendo di condividere entrambi una forte passione per la scrittura. Così cominciammo a vederci nei giorni a seguire, per provare a realizzare un progetto che fosse nostro; oggi il nostro primo risultato è il libro che potete leggere e speriamo sia soltanto l’inizio di un lungo percorso. Siamo diversi in tutto, ma oggi uniti da una forte amicizia e da obiettivi e ambizioni comuni: è stato questo a dar vita e forza a G.R. Nordani, le cui iniziali alludono ai nostri nomi”.

Il loro primo lavoro letterario, “L’essenza della Medusa”, si compone di quattro racconti di genere thriller psicologico, uniti da un importante fil rouge: l’esplorazione e la dimostrazione di quali siano gli oscuri meandri della mente umana, approdando all’analisi degli aspetti psicologici individuali che, talvolta, fanno emergere i demoni sepolti nella profondità della loro mente, quei mostri latenti generati dal sonno della ragione e che da esso traggono vita.

Ogni individuo possiede in sé una parte nascosta, perlopiù, sconosciuta allo stesso. Eppure questa è sempre presente, viaggia con esso e condiziona il suo modo di essere e di agire nella vita di ogni giorno. L’obiettivo di G.R. Nordani è, in tal senso, quello di creare una narrazione che verta ad esaminare le profonde e complesse istanze dell’animo umano, raccontando storie dalla semplice lettura ed interpretazione, ma caratterizzate da un’immensa profondità contenutistica e ricercatezza stilistica. “L’essenza della Medusa” si compone di un’introduzione seguita da quattro racconti e, infine, da un epilogo.

Vi siete mai chiesti che cosa sia veramente l’oblio? Che cosa significhi essere risucchiati totalmente dall’oscurità e dai demoni della nostra mente? Di ciò vi darà testimonianza il dottor Darius Marcus, il cui folle genio lo spingerà oltre i confini della conoscenza, costringendolo a dover affrontare una delle sue più sinistre creazioni, finendo col combattere letteralmente contro se stesso e i fantasmi del suo passato.

Jasmin, invece, vi racconterà di come il passato, il presente e il futuro abbiano un confine così labile da non farle rendere conto di quale sia effettivamente la dimensione in cui vive; ci insegnerà che lottare contro se stessi, senza realmente conoscersi, è una battaglia persa in partenza.

Alex vi farà scoprire un’oscura dimensione, popolata da uomini malvagi contro i quali tenterà di lottare, restando fedele al suo desiderio di rendere, il nostro, un posto migliore.

Cosimo, infine, un uomo molto forte e sicuro di sé, ci accompagnerà in un lungo viaggio in cui si farà conoscere interamente, mettendosi a nudo, e cercherà di lasciarsi il passato alle spalle, per riprovare a meditare un futuro che scoprirà essere possibile.

Insomma, come si può leggere nell’epilogo: “Nordani è la gente che pensa, cresce e impara a vivere con se stessa e con il mondo. Come la cruda verità rischia di essere mutevole, anche voi sappiate che non potete essere sempre gli stessi”. “L’essenza della Medusa” è disponibile nelle migliori librerie e sulle varie piattaforme online (Amazon, Ibs, Libreria universitaria, La Feltrinelli, Mondadori Store). L’appuntamento con la prima presentazione del libro è per giovedì 8 agosto presso “Palazzo Romano” a Patù (LE). A partire da settembre, partirà un tour di eventi che vedrà gli autori impegnati in numerosi appuntamenti di presentazione e firmacopie. Ogni data verrà inserita nel sito e sui social degli autori, nonché della casa editrice “Gruppo Albatros Il Filo”. E voi, che cosa aspettate? Non fatevi sfuggire questa appassionante lettura, magari proprio durante le vacanze, la dimensione ideale per tuffarsi tra le pagine di un libro scelto con cura, per emozionarsi ed abbandonarsi alla fantasia.

Per seguire le avventure e gli eventi di G.R. Nordani seguite la pagina Instagram @g.r.nordani e il sito www.grnordani.wordpress.com .