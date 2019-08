Vico, con un bacio vinci una settimana di vacanza sul Gargano

Pin This

La prima coppia che, a mezzanotte di giovedì 8 agosto 2019, si bacerà nel Vicolo del Bacio vincerà una settimana di vacanza a Calenella. Un gesto d’amore e un premio per “La Notte degli innamorati”, che si terrà proprio l’8 agosto a Vico del Gargano. L’evento è parte integrante dell’Estate Vichese, il programma delle manifestazioni organizzate dal Comune di Vico del Gargano in collaborazione con privati e associazioni.

Il Vicolo del Bacio

Giovedì 8 agosto, dalle ore 21, “La Notte degli innamorati” sarà un percorso tra luci, musica e stand che partirà dalla Villa Comunale e si snoderà tra vie e piazze del borgo tra concerti, sapori e artigianato. Le note itineranti di una street band accompagneranno visitatori e cittadini lungo tutto l’itinerario, per arrivare al grande concerto finale tra musica e danze folk. Alla mezzanotte, tutti al Vicolo del Bacio: la prima coppia a baciarsi nel luogo più caratteristico del “paese dell’amore” vincerà una settimana di vacanza a Calenella, luogo meraviglioso di Vico, sulla costa verde e azzurra del Gargano.

Concerti e spettacoli

“La Notte degli innamorati è una delle iniziative che celebrano il legame fra Vico del Gargano e il suo Patrono, San Valentino. L’Estate Vichese sta avendo un ottimo riscontro di partecipazione, con piazze e luoghi gremiti per i concerti e gli altri eventi che animano non solo Vico del Gargano ma anche le sue frazioni balneari”, ha commentato Vincenzo Azzarone, delegato agli Eventi per l’Amministrazione comunale vichese.