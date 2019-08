Monte Sant’Angelo, il video del sindaco “doppiamente” innamorato…

Pin This

Non è il tradizionale “filmino degli sposi”. E non dura ore. Il matrimonio tra il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo e Annarita Palumbo è stato immortalato con un video che ha il sapore dello spot promozionale di un intero territorio.

Il primo cittadino ha infatti voluto dedicare un video d’amore a sua moglie, ma anche al suo paese. Evidenziandone le bellezze.

E l’effetto è una carrellata di immagini suggestive, che miscela al romanticismo di un uomo doppiamente innamorato: della sua compagna di vita e della sua Monte Sant’Angelo.

“Il mio è un amore vero, sincero, incondizionato – scrive D’Arienzo su Facebook nella didascalia che accompagna il video -. Come i nostri progetti, come l’intreccio dei nostri destini.

Tu, sempre meravigliosa, elegante, bella, sei la mia casa, ed è con te che ho deciso di costruire e condividere il mio futuro, il nostro futuro! Qui. Ora. Per sempre“.